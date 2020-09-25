Домашняя халва: рецепт приготовления пошагово
Домашняя халва, да еще и правильно приготовленная, даст фору любым сладостям. Ее вкус более нежный и менее приторный, чем у покупной с дополнительными добавками.
И приготовить домашнюю халву в домашних условиях просто.
Чтобы приготовить халву, тебе понадобится:
2,5 стакана семечек из подсолнуха,
1,5 стакана муки,
0, 5 стакана подсолнечного масла не рафинированного,
1,5 стакана сахара,
0, 5 стакана воды
Приступаем к приготовлению!
Семечки слегка поджарь на большой сковородке или в духовке. Измельчи их с помощью блендера или перекрути через мясорубку.
Слегка поджарь муку до золотистого цвета. Да-да, так можно! Смешай с семечками, и снова перебей в блендере.
Из сахара и воды сделай сироп: в кастрюльке смешай оба ингредиента и доведи до кипения. Вари сироп, пока сахар полностью не раствориться.
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В миске перемешай охлажденный сахарный сироп, семечки с мукой и масло, мешай до максимальной однородности!
Выложи халву на полиэтиленовую пленку, тщательно замотай ею, придай желаемую форму и поставь в холодильник на 2-3 часа. Наша халва готова!
При желании можно добавить орехи, изюм, сухофрукты – они придадут блюду необычный вкус.
В халве из семечек содержится много полезных компонентов: витамины группы В, которые придают блеск волосам и отвечают за спокойный сон, витамины группы D, укрепляющие костную систему, и магний, нормализирующий артериальное давление и работу сердца. Какое полезный десерт из семечек получится, правда? Приятного аппетита!
Фото: IStock