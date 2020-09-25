Домашняя халва, да еще и правильно приготовленная, даст фору любым сладостям. Ее вкус более нежный и менее приторный, чем у покупной с дополнительными добавками.

И приготовить домашнюю халву в домашних условиях просто.

Чтобы приготовить халву, тебе понадобится: 2,5 стакана семечек из подсолнуха, 1,5 стакана муки, 0, 5 стакана подсолнечного масла не рафинированного, 1,5 стакана сахара, 0, 5 стакана воды

Приступаем к приготовлению!

Семечки слегка поджарь на большой сковородке или в духовке. Измельчи их с помощью блендера или перекрути через мясорубку.

Слегка поджарь муку до золотистого цвета. Да-да, так можно! Смешай с семечками, и снова перебей в блендере.

Из сахара и воды сделай сироп: в кастрюльке смешай оба ингредиента и доведи до кипения. Вари сироп, пока сахар полностью не раствориться.

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В миске перемешай охлажденный сахарный сироп, семечки с мукой и масло, мешай до максимальной однородности!

Выложи халву на полиэтиленовую пленку, тщательно замотай ею, придай желаемую форму и поставь в холодильник на 2-3 часа. Наша халва готова!

При желании можно добавить орехи, изюм, сухофрукты – они придадут блюду необычный вкус.

В халве из семечек содержится много полезных компонентов: витамины группы В, которые придают блеск волосам и отвечают за спокойный сон, витамины группы D, укрепляющие костную систему, и магний, нормализирующий артериальное давление и работу сердца. Какое полезный десерт из семечек получится, правда? Приятного аппетита!

Фото: IStock