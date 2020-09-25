О чем ты думаешь в первую очередь, когда слышишь слово «блендер»? Наверняка, о кухонном приборе, измельчающем продукты и взбивающем муссы! Но сегодня мы хотим тебе рассказать о несколько другой разновидности «блендеров» – тех, которые используются для равномерного нанесения макияжа и выглядят как… мягкое поролоновое яйцо!

Beauty Blender – это специальный спонж для нанесения тонального средства. В народе известен как «розовое яичко» (собственно, он так и выглядит), а официально его описание будет звучать как-то так: «специальный каплеобразный спонж с мягкой текстурой ярко-розового цвета, без латекса, гипоаллергенный и без запаха». Придумала его американский визажист Рэа Энн Сильва, неоднократно в работе сталкивающаяся с проблемой неровно «ложащейся» тоналки и последствиями подобного дефекта макияжа. Рэа – профессиональный гример, и уж она-то точно знает, сколь важно правильно распределить средство на коже! Пальцами, кистью или даже плоским спонжем это сделать удается не всегда. Поэтому Рэа и создала каплеобразный бьюти-блендер, который за счет своей необычной формы позволяет полностью покрыть тональным средством даже такие труднодоступные участки кожи как полоска под носом, веки, ямочка на подбородке и т.д.

Бьюти-блендер на ощупь мягкий, похож на бархат или замшу. Он гипоаллергенный, не содержит в своем составе латекса, поэтому и совершенно безопасен. Проводить по лицу этим «косметическим яйцом» приятно: бьюти-блендер не натирает и не вызывает раздражения, и при этом тонким ровным слоем дозировано распределяет тональное средство по коже.

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Перед использованием бьюти-блендер необходимо намочить в теплой воде, а затем отжать в руке. Оригинальный спонж увеличится при этом почти в два раза! От того, насколько сильно ты его выжмешь, будет зависеть плотность нанесения средства: чем более мокрое будет «яйцо», тем плотнее получится покрытие!

На влажный бьюти-блендер нанеси необходимое средство для макияжа и легкими движениями проведи спонжем по коже. Уникальный материал отлично впитывает тональное средство, и при нанесении поможет тебе распределить его по коже равномерным тонким слоем.

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Таким образом, тебе не придется покрывать кожу тональным средством в несколько слоев, и ты потратишь значительно меньше времени на макияж, нежели обычно!

Маленький лайфхак: когда тональное средство будет полностью нанесено, проведи чистой стороной бьюти-блендера по границе макияжа, растушевывая его. Так ты избежишь «эффекта маски»!

При желании бьюти-блендер может заменить все кисти в косметичке. Им можно наносить не только жидкие, а и рассыпчатые средства для макияжа: румяна, пудру и даже тени! А если ты слегка переборщила с косметикой – тоже не проблема, промокни излишек средства чистой стороной спонжа.

Что еще немаловажно: спонж-яйцо легко моется! Достаточно после использования ополоснуть его водой с шампунем или жидким мылом, и бьюти-блендер вновь готов к работе!

Фото: IStock