Бесплатные онлайн-курсы английского: топ-5 вариантов

Бесплатные онлайн-курсы английского языка – это не миф! Чтобы прокачать этот скил, тебе не обязательно платить огромные деньги и ездить в языковую школу. Все намного проще и приятнее для кошелька. Лови ТОП-5 бесплатных онлайн-курсов английского языка и покоряй новые карьерные вершины!

1. Coursera

Этот сайт хорошо подойдет для тех, кто уже знает английский на высоком уровне – advanced. Здесь можно учиться в режиме онлайн или же пользоваться материалами по курсам, которые уже завершились. Последний способ хорошо подходит, когда хочется осваивать материал постепенно в своем темпе. На Coursera ты найдешь обучающие видеоинструкции, тесты и упражнения для проверки и закрепления пройденного. Есть задания, которые студенты проверяют друг в друга. Так можно встретить еще и новых друзей.

2. Prometheus

Prometheus – первая и крупнейшая платформа массовых открытых онлайн-курсов для всех и каждого в Украине. Здесь можно найти не только курсы бесплатного английского, но и множество других. Вместе с ведущими вузами Prometheus внедряет технологию смешанного обучения и ищет новые методы преподавания. Простая регистрация – и ты уже студент!

3. Duolinguo

Короткие бесплатные уроки на Duolinguo больше напоминают игру, чем учебник по иностранному языку. Главный принцип, которым руководствуются разработчики, – учиться легче, если вам весело. Ресурс позволяет учить английский онлайн на сайте или в специальном приложении, которое можно скачать на телефон. Таким образом, учить английский онлайн можно и в дороге.

4. World Education University

Этот сайт лучше использовать тем, кто уже владеет английским на уровне выше среднего. Одно из преимуществ – ты можешь учиться в удобном темпе. Но если пропустишь более 45 дней, придется сдать тест по пройденному ранее материалами, чтобы освежить их в памяти. Это классно, ведь тебе не дают забить на онлайн-курсы английского и помогают с самодисциплиной.

5. Saylor

Saylor – это некоммерческая образовательная организация, которая не получает прибыли от онлайн-курсов. Здесь можно найти много онлайн-курсов, но только продвинутого уровня. Начать можно в любое время. А после окончания курса даже можно получить сертификат, подтверждающий уровень владения языком. Правда, уже за него придется заплатить 25 долларов. Такой сертификат признают некоторые мировые университеты.

Фото: IStock

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