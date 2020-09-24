простые рецепты десертов

Простые и недорогие рецепты десертов на каждый день
Как приготовить простые домашние десерты? В Интернете много рецептов, от которых разбегаются глаза. Но есть особые лакомства на каждый день, которые не только быстро готовятся, но и стоят бюджетно. Мы подготовили для вас пошаговые рецепты недорогих десертов, которые оцените и вы, и ваши близкие. Ведь всегда хочется чего-то вкусненького к чаю.
Кекс за 5 минут
Для приготовления вкусного шоколадного кекса на скорую руку тебе понадобится:
мука – 4 ст. л.
сахар – 4 ст. л.
какао – 3 ст. л.
яйцо – 1 шт.
молоко – 3 ст. л.
масло растительное – 1 ст. л.
разрыхлитель – ¼ ч. л.
соль – 1 щепотка.
Все ингредиенты хорошенько перемешай в мисочке до полной однородности.
Разлей получившуюся смесь в керамические чашки и поставь в микроволновку.
Включи её на полную мощность и установи таймер на 2 минуты.
Достань кексы, тесто должно подняться. Если после приготовления оно оседает, значит кекс недостаточно пропекся, в следующий раз добавь 20-30 секунд времени для его приготовления.
Перед подачей можешь посыпать кексы тертым шоколадом или орехами. Приятного аппетита!
Десерт в стакане
Для этого блюда тебе тоже не понадобится много ингредиентов:
Сливочный сыр – 200 г
песочное печенье – 100 г
мандарины – 2 шт. (можно заменить любыми другими фруктами)
сахар – 1 ст. л.
масло сливочное – 20 г
сливки – 30 мл
Итак, приступаем к приготовлению.
Сливочный сыр смешай в мисочке со сливками, вилкой хорошенько разомни получившуюся массу.
Печенье вместе со сливочным маслом взбей в блендере до максимальной однородности.
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Мандарины (это могут быть яблоки, апельсины, киви – любые фрукты) с сахаром и 3 столовыми ложками теплой воды слегка притуши в сковороде. Сироп должен немного загустеть.
В стакан выкладываем слоями наш десерт: сначала печенье, затем – сыр, следом – слой фруктов. Дальше все сначала: печенье, сыр, фрукты, и так – пока не заполнится стакан.
Украсить получившийся десерт можно кусочками фруктов или взбитыми сливками. Приятного аппетита!
Безе
Воздушные «безешки» любят все: и взрослые, и дети. Покупные сладости содержат в себе массу консервантов, поэтому намного полезнее приготовить их самостоятельно. Тем более, это очень просто!
Тебе понадобятся:
яйца – 2 шт.
сахар – 150 г
ванилин – 1 пакетик.
Аккуратно отдели белки от желтков.
Венчиком (а еще лучше – миксером) взбей белки с сахаром и ванилином. Делать это нужно 5-7 минут – чтобы получившаяся масса загустела и тянулась за венчиком, как жвачка. Можно также разместить миску на паровой бане, тогда смесь получится нежнее!
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Получившуюся белковую массу аккуратно переложи в кондитерский мешок.
Противень застели пергаментом для выпечки и на него аккуратно выдави «безешки».
Духовку разогрей до 100 градусов и выпекай сладости 1,5-2 часа.
Нежное безе готово!
Приятного аппетита!
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