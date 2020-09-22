Облепиха – дерево, на котором растут одни из самых полезных ягод. Они богаты витаминами и обладают противовоспалительным действием. Именно поэтому во время простуды лечатся не только чаем из малины, но и из ягод облепихи. Они содержат гораздо больше витамина С. Но ягоды облепихи могут принести и вред. Поэтому давай разбираться в пользе и вреде облепихи.

Облепиха: какие витамины содержит

В ягодах облепихи содержится много витаминов: группы В, А, Е, К, Р. А витамин С сохраняется в ягоде даже после термической обработки. То есть, попивая чаек с облепихой, ты все равно получишь хорошую дозу витамина С. Также в облепихе много каротина, яблочной кислоты, железа, магния, марганца, кремния и других микроэлементов.

Облепиха: польза

Облепиха хорошо стимулирует иммунитет благодаря высокому содержанию витамина С. Также ягоды способствуют заживлению ран и уменьшению воспалений. Кислоты, содержащиеся в облепихе, стимулируют пищеварение и выработку желудочного сока. Это положительно влияет на процесс переваривания и усваивания пищи.

Облепиху полезно употреблять во время простуды, ведь она содержит фитонциды – натуральные антибиотики. Ягоды и даже сама кора облепихи содержит серотонин – гормон счастья. Он улучшает самочувствие, настроение, работу нервной системы и может заменить шоколад.

Полезна облепиха и для омоложения – благодаря витамину Е, который предупреждает появление преждевременных морщин, а также при болезнях сердца.

Облепиха: вред

Хотя облепиха имеет много преимуществ, но все же ней не следует злоупотреблять. Ведь известно, что она имеет слабительный эффект – есть риск диареи. Можно потреблять не более 50 граммов ягод в день. При склонности к аллергии на каротин лучше проконсультироваться с врачом.

Также облепиху следует осторожно употреблять больным панкреатитом, гепатитом, острым холециститом, мочекаменной болезнью. Противопоказания имеют и люди с острыми заболеваниями печени и желчного пузыря.

Фото: IStock

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