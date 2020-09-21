Предупрежден – значит, вооружен! Наш китайский гороскоп на 2020 год по году рождения расскажет тебе, чего ждать от года Белой Металлической Крысы. Кроме того, на страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2020 и любовный гороскоп на 2020. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября: Овен (21 марта – 20 апреля)

К черту все! Бери и делай! Еще никто не достигал успеха, развалившись на диване и наматывая сопли на кулак. Начни действовать – и увидишь, что для тебя нет ничего невозможного.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября: Телец (21 апреля – 21 мая)

Это своего рода забава – делать невозможное. Все проблемы и границы лишь в голове. Мы сами строим перед собой стены и только мы можем их разрушить. Главное – решительность и упорность. Дерзай!

Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Не проблемы должны толкать тебя в спину, а мечты вести вперед. Найди цель, ради которой ты будет с радостью вставать по утрам. Ты удивишься, насколько проще станет решать проблемы. Все получится!

Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября: Рак (22 июня – 22 июля)

Счастье всегда приходит к усердным. Один известный писатель как-то сказал: «Чем больше я работаю, тем больше мне везет». И он прав. Счастье не падает с неба, его нужно искать и его нужно добиваться. И ты сможешь это сделать!

Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября: Лев (23 июля – 22 августа)

Когда тебя прижали к стенке, помни – теперь есть от чего оттолкнуться. Не впадай в депрессию, хорошенько обдумай проблему и пойми, что полезного ты можешь из нее почерпнуть. Ты заслуживаешь успеха, не сдавайся!

Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября: Дева (23 августа – 23 сентября)

Пока ожидаемое постучит, непредсказуемое уже кофе сварит. Это хорошо, когда у тебя есть четкий план на жизнь. Но будь готова к тому, что жизнь может подкинуть неожиданный сюрприз. То, как ты к нему отнесешься – определит твой дальнейший путь.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября: Весы (24 сентября – 23 октября)

Мы сами выбираем мысли, которые строят нашу дальнейшую жизнь. Поэтому тебе необходимо разложить по полочкам все, что твориться в твоей голове. Откинь зависть и осуждение, впусти свет в душу – и будет тебе счастье!

Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Необязательно видеть весь путь. Просто поверь и сделай первый шаг. Самое сложное – начать действовать. Остальное зависит от настойчивости. Не важно, как медленно ты продвигаешься, главное, что ты не останавливаешься. Успех близко!

Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Если ты чувствуешь, что достоин, то ты это получишь! Не сомневайся в себе, делай то, что считаешь нужным. Никто не поверить в тебя до тех пор, пока ты сам этого не сделаешь. Вперед – навстречу счастью!

Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября: Козерог (22 декабря – 20 января)

Любить – это не значит смотреть друг на друга, любить – значит вместе смотреть в одном направлении. Если ты уже нашла своего человека, сделай все, чтобы не потерять его. Если ты в поиске, готовься – Купидон уже выбрал тебе пару и скоро вас сведет.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября: Водолей (21 января – 18 февраля)

Великая наука жить счастливо состоит в том, чтобы жить только в настоящем. Сожаления о прошлых ошибках и страх перед неизвестностью будущего только отвлекают тебя от жизни. Забудь обо всем! Заботься о том, что происходит здесь и сейчас.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Постарайся получить то, что любишь, иначе придется полюбить то, что получил. Это невозможно, скажешь ты. Вычеркни эти слова из лексикона! Ты способна на все. Главное – не опускай руки, выкладывайся на все 100%, борись, невзирая ни на что – и мечта станет реальностью!

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