Низкокалорийный шоколадный мусс: Пошаговый рецепт
Бывают ли низкокалорийные десерты? Да! И один из них – шоколадный мусс, записывай пошаговый рецепт.
Ингредиенты для приготовления шоколадного мусса
Творог обезжиренный – 300 г
Какао – 1,5 ст. л
Йогурт натуральный – 100 г
Вода – 30 мл
Желатин – 15 г
Подсластитель – по вкусу
Приготовление шоколадного мусса. Шаг 1
Взбей творог в блендере. Добавь подсластить и какао. Тщательно перемешай до полной однородности.
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Приготовление шоколадного мусса. Шаг 2
Желатин высыпь в мисочку и залей холодной водой. Тщательно перемешай и оставь на 15-20 минут.
Приготовление шоколадного мусса. Шаг 3
Вылей смесь с желатином в кастрюльку и поставь на огонь. Не доводя до кипения, постепенно вливай творожный крем. Сними с огня и взбей получившуюся массу до однородной консистенции.
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Приготовление шоколадного мусса. Шаг 4
Перелей мусс в небольшие креманочки или чашки и поставь в холодильник на 2-3 часа. Наш низкокалорийный вкусный мусс готов!
Можешь посыпать его черным тертым шоколадом и орехами. Приятного аппетита!
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