Тыква – универсальный и очень полезный овощ! Из нее можно не только приготовить сотню блюд, а и сделать полезную витаминную маску для лица. А так как сейчас разгар тыквенного сезона, стоит такая бьюти-новинка будет копейки. Записывай несколько лучших и самых простых рецептов!

В тыкве масса полезных компонентов – витамины, углеводы и т.д. А ты даже не догадываешься, сколь огромную пользу каждый из них может принести твоей коже! Например, витамин В1 защищает от ультрафиолета, В2 борется с воспалениями, витамин Е обладает омолаживающими свойствами, углеводы освежают кожу, а крахмал ее отбеливает.

Поэтому, для любого типа кожи маска из тыквы станет полезным дополнением к ежедневному уходу: раздражённая кожа успокоится, жирная – потеряет блеск, чувствительная получит необходимую защиту от агрессивных внешних воздействий, а сухая кожа – максимальное увлажнение.

Мы приготовили для тебя три самых простых и в тоже время действенных рецептов маски из тыквы.

И первый из них – классический, который поможет успокоить раздраженную кожу и устранит последствия усталости. Измельчи мякоть тыквы до состояния пюре и добавь к ней несколько капель оливкового масла. Нанеси получившуюся смесь на очищенную кожу на 10-15 минут, а затем смой теплой водой.

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Не менее полезна витаминная маска для любого типа кожи. Разомни вилкой мякоть отварной тыквы. Добавь к ней 1ст.л. взбитого йогурта без красителей и три капли жидкого витамина А. Нанеси плотным слоем на кожу лица, и через 10 минут смой. Если у тебя сухая кожа, замени йогурт сливками, а если жирная, используй сметану.

Третий рецепт маски из тыквы, который нам особенно понравился, это рецепт с добавлением зеленого чая. Такая маска успокаивает раздражение, снимает отеки и увлажняет кожу. Разомни мякоть отварной тыквы вилкой. Две столовые ложки получившейся массы смешай с чайной ложкой меда и чайной ложкой зеленого чая. Тщательно перемешай маску и нанеси массирующими движениями на лицо. Через 5-10 минут смой теплой водой!

Тыква – необычайно полезный овощ! А точнее, если верить мнениям экспертов, очень полезная… ягода. Поэтому используй ее полезныесвойства по максимуму и наслаждайся отражением в зеркале!