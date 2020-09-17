Как отличить оригинальные adidas от подделки

Не секрет, что ввиду своей популярности adidas является одним из наиболее часто подделываемых брендов. «Паленые» адидасы сегодня можно купить не только в переходах и на рынках, но и в обувных магазинах. Чтобы ты избежала досадной покупки, мы подготовили этот материал, в котором раскроем все секреты обуви adidas и расскажем, как отличить подделку от оригинала.

Каждая девушка знает, что внешний вид чрезвычайно важен в современном мире. Одежда и обувь должны быть не только чистыми, как говорили наши бабушки, а еще и стильными. Но и этого мало. Вещи должны быть качественными, выполненными из хороших материалов, без изъянов и кривых строчек. Именно поэтому очень важно уметь отличить оригинальные вещи от некачественных подделок. Производители копий (чит. – «реплик») это понимают, и стараются точь в точь повторять модели оригиналов. Но так или иначе, если знать определенные тонкости производства, можно отличить даже очень качественную подделку с первого взгляда.

Записывай секреты бренда adidas, и ты гарантировано сможешь выбрать оригинальную модель кроссовок, которая будет радовать тебя значительно дольше, чем подделка.

Основные отличия оригинальных кроссовок Adidas от подделки

Артикул. Компания adidas присваивает каждой вещи уникальный номер, который отличается от всех остальных и позволяет идентифицировать модель среди другой продукции компании. При покупке обуви сравни артикул на коробке, этикетке и ярлычке кроссовка. Они должны быть одинаковыми. Если номера разные, перед тобой подделка!

Как отличить оригинальные Nike от подделки: Полезные лайфхаки

При этом если ты сомневаешься в оригинальности обуви, можешь поискать артикул, написанный на кроссовке, в каталоге бренда или на официальном сайте. И сверить представленную там модель с той, которую планируешь покупать.

Шнурки. Почти всегда с оригинальными кроссовками (впрочем, с подделками тоже) в комплекте идет еще одна пара шнурков. Так вот в оригинальном варианте шнурки тщательно упакованы и помещены в отдельный полиэтиленовый пакетик. А в коробке с репликой шнурки скорей всего будут просто лежать рядом или внутри кроссовка. Если, конечно, вообще будут!

Как отличить духи-оригинал от подделки: ТОП-8 секретов

Штрихкод. Надпись «Made in China» сейчас отнюдь не признак копии. С 1994 года почти все свое производство компания adidas перенесла в страны третьего мира, чтобы увеличить объем выпускаемой продукции. Поэтому надпись «сделано в Германии» ты на кроссовках не увидишь даже в оригинальном магазине, и это не должно тебя пугать. Это норма! Но проверить оригинальность обуви в таком случае можно с помощью штрихкода. На штрихкоде продукции компании adidas, независимо от страны-производителя, проставляется код Германии, а это три первые цифры – от 400 до 440.

Бирки. Есть еще одна мелочь, о которой чаще всего забывают производители копий. На бирках настоящего adidas есть информация о модели и серийный номер. Хитрость заключается в том, что у левого кроссовка он один, а у правого – совершенно другой. А вот если они совпадают, перед вами подделка!

Швы. Швы оригинальной обуви adidas прочные, ровные и аккуратные, без следов клея. Поэтому если на новеньких кроссовках торчат нитки или строчка ушла вбок, это определенно реплика.

Цвет. Нередко производители подделок изготавливают кроссовки, используя цвета, которых нет в официальных линейках бренда. Это легко проверить! Зайди на сайт бренда, посмотри модель, которую ты хочешь приобрести, и изучи заранее всю ее цветовую гамму.

Ну и, конечно, это не секрет, а прописная истина: оригинальные кроссовки можно купить только в оригинальных магазинах adidas. На китайских сайтах, раскладках у метро и в переходах, даже на рынке, где улыбчивая женщина убеждает тебя в 100% гарантии качества, ты не сможешь купить оригинал.

Фото: istock