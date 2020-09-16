Почему-то для многих баклажан кажется довольно странным овощем. Мол, непонятно, что из него готовить, и зачем он вообще. Но в действительности баклажан – низкокалорийный продукт, содержащий витамины группы В, витамин С, РР и каротин. Существует множество рецептов, основным ингредиентом которых является баклажан. Рассказываем, как готовить ТОП-3 блюд из баклажанов.

Лодочки из баклажанов: пошаговый рецепт

Это легкое в приготовлении блюдо, которое станет хорошей закуской. А начинка может быть абсолютно разной.

Ингредиенты:

3 небольших баклажана;

400 г филе кеты или другой морской рыбы на ваш вкус;

100 г твердого сыра;

100 г сливочного масла;

2 помидора;

1 луковица;

соль и зелень по вкусу.

Лодочки из баклажанов – готовим пошагово:

Шаг 1

Нужно отрезать у баклажанов плодоножки и разрезать плоды вдоль, чтобы получились «лодочки». Из трех баклажанов должна выйти шесть лодочек. Кожуру снимать не нужно.

Шаг 2

Нарежьте рыбу и помидоры со снятой шкуркой небольшими кубиками. Мелко нарежьте лук.

Шаг 3

Смажьте противень маслом и выложите на него лодочки из баклажанов. Внутрь каждого наложите рыбу, помидоры, лук и немного сливочного масла. Добавьте соли, перца и зелени по вкусу. Посыпьте каждую лодочку тертым сыром. Запекайте 30-50 минут.

Рулет из баклажанов: пошаговый рецепт

Рулет из баклажанов имеет множество вариаций приготовления. Мы предлагаем самый простой из них.

Ингредиенты:

500 г баклажанов;

100 г сливочного сыра;

2-3 зубчика чеснока;

оливковое масло для жарки;

соль, перец и зелень по вкусу.

Рулет из баклажанов – готовим пошагово:

Шаг 1

Отрежьте от баклажанов верхушки и нарежьте пластинками толщиной около сантиметра.

Шаг 2

Обжарьте баклажаны на оливковом масле или запеките их в духовке.

Шаг 3

Пропустите чеснок через пресс, мелко нарежьте зелень и смешайте эти ингредиенты со сливочным сыром. Добавьте соль, перец и другие специи по вкусу.

Шаг 4

Намажьте творожную массу тонким слоем на баклажаны. Заверните пластинки баклажанов рулетом и скрепите с помощью зубочистки.

Мусака: пошаговый рецепт

Мусака – это традиционное блюдо для Балкан и Ближнего Востока. Основные ингредиенты – баклажаны и мясной фарш.

Ингредиенты:

800 г баклажанов;

800 г фарша из баранины или говядины;

300 г томатов;

1 луковица;

50 г твердого сыра;

180 г белого сухого вина;

оливковое масло для жарки;

соль и перец по вкусу.

Для соуса:

500 мл молока

40 г сливочного масла;

30 г муки;

200 г твердого сыра;

2 яйца;

соль и мускатный орех по вкусу.

Мусака – готовим пошагово:

Шаг 1

Лучше начинать приготовление с соуса. Растопите на сковороде сливочное масло и обжарьте в нем муку. Подогрейте молоко, но не доводите его до кипения. Чтобы соус получился без комочков, молоко и смесь масла и муки должны быть примерно одинаковой температуры. Затем добавьте молоко, постоянно помешивая смесь. Добавьте соли и мускатного ореха. Доведите до кипения, добавьте тертый сыр. Затем снова доводим до кипения и снимаем с огня.

Шаг 2

Взбейте яйца в отдельной миске и добавьте их к охлажденному соусу, тщательно перемешивая. Соус готов.

Шаг 3

Нарежьте лук полукольцами, снимите кожицу с томатов и нарежьте их кубиками. Нарежьте баклажаны вдоль тонкими ломтиками и обжарьте на оливковом масле с двух сторон.

Шаг 4

Обжарьте лук и фарш. В середине жарки в лук и фарш влейте вино и готовьте, пока жидкость не испарится. После этого добавьте помидоры, соль, перец и тушите еще несколько минут.

Шаг 5

В форму для запекания слоями выложите баклажаны и фарш так, чтобы сверху были баклажаны. Залейте все соусом и посыпьте тертым сыром. Готовьте 30-40 минут при температуре 180°C.

Приятного аппетита!

Фото: IStock

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