Варенье из облепихи: пошаговый рецепт
Осень – прекрасная пора для сбора и обработки облепихи. Лучше всего собирать “урожай” в конце сентября и на протяжении октября. В эти месяцы плоды будут содержать максимальное количество полезных веществ. Если у вас в саду не растет это дерево, не расстраивайтесь. Ведь облепиху уже можно найти на полках в магазинах. В ягодах облепихи содержится большое количество витамина С, а также калий, кальций, железо, фосфор, витамины В1, В2, В6. В народе ее используют как противовоспалительное средство, а также при болезнях желудочно-кишечного тракта. Как сохранить ягоды надолго? Сварить варенье! Мы подготовили для вас рецепт облепихового варенья, которое займет мало времени в приготовлении и понравится домочадцам.
Варенье из облепихи: пошаговый рецепт
Ингредиенты
Облепиха – 1 кг,
Сахар – 1,5 кг,
Вода – 1 литр
Пошаговый рецепт приготовления облепихового варенья
1. Переберите, промойте и просушите облепиху.
2. Вскипятите воду, добавьте сахар и сварите сироп.
3. В горячий сироп добавьте ягоды и дайте настояться 4 часа. Такая технология приготовления дает возможность сохранить в варенье максимальное количество полезных веществ.
4. Слейте сироп, доведите варенье до кипения и варите 10 минут. Как только ягоды станут прозрачными – варенье готово.
5. Простерилизуйте банки, наполните вареньем и закатайте банку консервным ключом.
Полезная сладость готова. Приятного аппетита!
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