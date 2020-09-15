Предупрежден – значит, вооружен! Наш китайский гороскоп на 2020 год по году рождения расскажет тебе, чего ждать от года Белой Металлической Крысы. Кроме того, на страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2020 и любовный гороскоп на 2020. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября: Овен (21 марта – 20 апреля)

Относись к другим так, как хотел бы, чтобы относились к тебе, – и ты не пожалеешь.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября: Телец (21 апреля – 21 мая)

Действуй стремительно, но без суеты. Даже если ситуация быстро начнёт меняться и потребует дерзких решений.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Не откладывай на завтра то, что можно отложить на послезавтра. Если есть возможность расслабиться, стоит этой возможностью воспользоваться!

Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября: Рак (22 июня – 22 июля)

Воспользуйся счастливыми шансами судьбы, держи руку на пульсе событий. И сможешь извлечь для себя немало выгод.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября: Лев (23 июля – 22 августа)

На этой неделе получиться правильно организовать своё время: второстепенные дела отложатся в сторону, а важные – спокойно решаться в течение недели.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября: Дева (23 августа – 23 сентября)

Не скрывай своих достоинств, наоборот – выставляй их напоказ. Покажи окружающим, что ты умеешь и чего стоишь. Это всех порадует, а тебя приятно удивит результат.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября: Весы (24 сентября – 23 октября)

Тебя ожидает успех во всём, что связано с повышением профессионального уровня и новыми горизонтами. Отлично было бы заняться учёбой, завести новое хобби, пойти на курсы или просто посетить места, где ещё не бывал.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

На этой неделе коммуникативные таланты Скорпиона будут на высоте. Провести сложные переговоры, отстоять свою точку зрения, завести новые знакомства – всё это Скорпиону будет удаваться легко.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Неделя наделит Стрельцов такими качествами, как энергичность, острый ум и, главное, скорость – благодаря им, ты будешь способна побить все рекорды.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября: Козерог (22 декабря – 20 января)

Эта неделя походит для любых амбициозных задумок Козерогов, получиться «разрулить» самые сложные вопросы. А потом с полным правом наслаждаться изумлением на лицах окружающих.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября: Водолей (21 января – 18 февраля)

Говорят, что деньги не пахнут, однако Водолеи будут буквально нюхом чувствовать их приближение и сумеют использовать малейший шанс для пополнения своего кошелька.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Успех рядом, поэтому если на этой неделе на твоем пути будут препятствия, постарайся не дать им возможности сбить тебя с выбранного направления.

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