Какие симптомы у коронавируса? Будь на чеку
Коронавирус из Китая поразил всю планету. Все началось в декабре 2019 года в городе Ухань и продолжается до сих пор. Переходите на этот сайт, чтобы знать актуальную информацию об этой пандемии во всем мире. Оперативные данные по ситуации в Украине публикуется на официальных сайтах МОЗ, ВОЗ и телеграм-канале Коронавірус_інфо, который верифицирован МОЗ Украины.
Коронавирус: что мы о нем знаем?
По информации МОЗ, коронавирус – это семейство респираторных вирусов, которое приводит к простуде и серьезным проблемам с дыханием. На сегодняшний момент он может вызвать тяжелую пневмонию. Известно, что этот вирус передается воздушно-капельным путем и от животных к людям. Как можно подхватить коронавирус:
Профилактика коронавируса: меры, чтобы не заразиться
- воздушно-капельным путем (кто-то чихал или кашлял вблизи от вас). Важно! Этот вирус не передается по воздуху на большие расстояния. Врачи рекомендуют придерживаться дистанции от метра к потенциальным больным.
- через прикосновения (рукопожатия, касания к поручням, ручкам в местах с большой проходимостью людей, а после прикосновения к лицу грязными руками).
Коронавирус: сиптомы
Коронавирус можно спутать с гриппом. Но в этом случае першения и боли в горле нет. Основные сиптомы коронавируса:
- повышенная температура,
- кашель,
- затрудненное дыхание.
Коронавирус: где пройти тест
Если ты обнаружил (-а) похожие симптомы, то решение есть. Нервы тут не помогут, а вот осторожность и самоизоляция не позволит вирусу распространиться. Ни в коем случае не занимайся самолечением, тем более народными средствами. Уже доказано, что ни лук, ни другие припарки и ингаляции над картошкой ничего не дают.
Первым делом нужно остаться дома и никуда не выходить. Благо есть службы доставки. Так что все нужно можно заказать онлайн. Но не забудь надеть медицинскую маску и перчатки, когда будешь забирать товары.
Во-вторых – сразу обратись к врачу за диагностикой. После разговора с ним ты выяснишь, стоит ли “ставить себе диагноз” – коронавирус.
Если подозрение подтвердилось, то третий шаг – пройти тест. В Киеве его можно сделать вот в этих больницах:
- Александровская клиническая больница (Шелковичная, 39/1),
- Киевская городская больница №4 (Соломенская, 17),
- Киевская клиническая больница №9 (Рижская, 1),
- детская клиническая больница №1 (Богатырская, 30),
- детская клиническая больница №2 (проспект Алишера Навои),
- 3 городская детская инфекционная больница (Дегтяревская, 23),
- Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины (Героев Сталинграда,16).
В этих больницах тест сделают бесплатно, если есть направление от врача. Если ты живешь в другом городе, то советуем позвонить в городскую больницу и по телефону выяснить этот вопрос. В медицинских учреждениях обязаны делать тест людям, у которых врачи подтвердили подозрение на коронавирус.
Лучше беречь себя и своих родных – проводить время дома, уделить внимание тем делам, которые всегда откладывались, можно спланировать прогулки в парках, сохраняя дистанцию от других людей. И, конечно, обрати внимание на поддержание иммунитета. Забота о себе сейчас важнее всего. Будьте здоровы!
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