Блюда из баклажанов: топ 3
Почему-то для многих баклажан кажется довольно странным овощем. Мол, непонятно, что из него готовить, и зачем он вообще. Но в действительности баклажан – низкокалорийный продукт, содержащий витамины группы В, витамин С, РР и каротин. Существует множество рецептов, основным ингредиентом которых является баклажан. Рассказываем, как готовить ТОП-3 блюд из баклажанов.
Лодочки из баклажанов: пошаговый рецепт
Это легкое в приготовлении блюдо, которое станет хорошей закуской. А начинка может быть абсолютно разной.
Ингредиенты:
- 3 небольших баклажана;
- 400 г филе кеты или другой морской рыбы на ваш вкус;
- 100 г твердого сыра;
- 100 г сливочного масла;
- 2 помидора;
- 1 луковица;
- соль и зелень по вкусу.
Лодочки из баклажанов – готовим пошагово:
Шаг 1
Нужно отрезать у баклажанов плодоножки и разрезать плоды вдоль, чтобы получились «лодочки». Из трех баклажанов должна выйти шесть лодочек. Кожуру снимать не нужно.
Шаг 2
Нарежьте рыбу и помидоры со снятой шкуркой небольшими кубиками. Мелко нарежьте лук.
Шаг 3
Смажьте противень маслом и выложите на него лодочки из баклажанов. Внутрь каждого наложите рыбу, помидоры, лук и немного сливочного масла. Добавьте соли, перца и зелени по вкусу. Посыпьте каждую лодочку тертым сыром. Запекайте 30-50 минут.
Рулет из баклажанов: пошаговый рецепт
Рулет из баклажанов имеет множество вариаций приготовления. Мы предлагаем самый простой из них.
Ингредиенты:
- 500 г баклажанов;
- 100 г сливочного сыра;
- 2-3 зубчика чеснока;
- оливковое масло для жарки;
- соль, перец и зелень по вкусу.
Рулет из баклажанов – готовим пошагово:
Шаг 1
Отрежьте от баклажанов верхушки и нарежьте пластинками толщиной около сантиметра.
Шаг 2
Обжарьте баклажаны на оливковом масле или запеките их в духовке.
Шаг 3
Пропустите чеснок через пресс, мелко нарежьте зелень и смешайте эти ингредиенты со сливочным сыром. Добавьте соль, перец и другие специи по вкусу.
Шаг 4
Намажьте творожную массу тонким слоем на баклажаны. Заверните пластинки баклажанов рулетом и скрепите с помощью зубочистки.
Мусака: пошаговый рецепт
Мусака – это традиционное блюдо для Балкан и Ближнего Востока. Основные ингредиенты – баклажаны и мясной фарш.
Ингредиенты:
- 800 г баклажанов;
- 800 г фарша из баранины или говядины;
- 300 г томатов;
- 1 луковица;
- 50 г твердого сыра;
- 180 г белого сухого вина;
- оливковое масло для жарки;
- соль и перец по вкусу.
Для соуса:
- 500 мл молока
- 40 г сливочного масла;
- 30 г муки;
- 200 г твердого сыра;
- 2 яйца;
- соль и мускатный орех по вкусу.
Мусака – готовим пошагово:
Шаг 1
Лучше начинать приготовление с соуса. Растопите на сковороде сливочное масло и обжарьте в нем муку. Подогрейте молоко, но не доводите его до кипения. Чтобы соус получился без комочков, молоко и смесь масла и муки должны быть примерно одинаковой температуры. Затем добавьте молоко, постоянно помешивая смесь. Добавьте соли и мускатного ореха. Доведите до кипения, добавьте тертый сыр. Затем снова доводим до кипения и снимаем с огня.
Шаг 2
Взбейте яйца в отдельной миске и добавьте их к охлажденному соусу, тщательно перемешивая. Соус готов.
Шаг 3
Нарежьте лук полукольцами, снимите кожицу с томатов и нарежьте их кубиками. Нарежьте баклажаны вдоль тонкими ломтиками и обжарьте на оливковом масле с двух сторон.
Шаг 4
Обжарьте лук и фарш. В середине жарки в лук и фарш влейте вино и готовьте, пока жидкость не испарится. После этого добавьте помидоры, соль, перец и тушите еще несколько минут.
Шаг 5
В форму для запекания слоями выложите баклажаны и фарш так, чтобы сверху были баклажаны. Залейте все соусом и посыпьте тертым сыром. Готовьте 30-40 минут при температуре 180°C.
Приятного аппетита!
Фото: IStock
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