Что такое ретроградный Меркурий? Почему в сети так много шуток о нем? Как ретроградный Меркурий влияет на человека? Как правильно вести в этом период, чтобы не навлечь на себя беду? Ответы на эти вопросы, а также даты ретроградного Меркурия в 2020 году узнай далее в материале.

Ретроградный Меркурий – это условное обозначение оптической иллюзии, когда кажется, что планета идет вспять. Она обусловлена разницей скоростей наблюдателей, которые находятся на Земле, и движения Меркурия. Астрологи утверждают, что, когда планеты становятся ретроградными, области жизни, за которые они отвечают, замирают.

Наверняка, каждый из нас хоть раз встречал на просторах сети мэмы про ретроградный Меркурий. Все неудачи или курьезные ситуации, в которые попадают люди, они списывают на влияние этого загадочного явления. Так что все- таки кроется за понятием «ретроградный Меркурий»? И правда ли, что он оказывает огромное влияние на нашу жизнь?

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Что такое ретроградный Меркурий поподробнее

Начнем с того, что Меркурий – это ближайшая к Солнцу планета. Когда она меняет курс и начинает движение в обратную сторону, возникает оптическая иллюзия. Это астрономическое явление называется ретроградным Меркурием. Те, кто фанатеет от астрологии и гороскопов, искренне верят, что в этот период жизнь выходит из строя, переворачивается с ног на голову, из-за чего сохранять внутреннюю гармонию становиться просто невозможной задачей.

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Как ретроградный Меркурий влияет на человека

Считается, что Меркурий покровительствует над такими сферами человеческой деятельности, как торговля, обучение, финансы, работа, обмен информацией. Именно поэтому, по мнению астрологов, наша жизнь выходит из-под контроля, когда планета начинает движение в обратную сторону. Те процессы, над которыми покровительствует Меркурий, в период ретроградности начинают затормаживаться, затрудняться и даже рушиться.

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Даты ретроградного Меркурия в 2020 году

Ретроградный Меркурий – астрономическое явление, которое происходит трижды в год. Первый такой случай в этом году выпал на период с 17 февраля по 10 марта. Второй «заход» ретроградного Меркурия ожидается с 18 июня по 12 июля 2020. А третий – с 14 октября по 3 ноября.

Ретроградный Меркурий 2020: как правильно себя вести

В период ретроградности Меркурия стоит избегать любых поездок и продолжительных путешествий, серьезных покупок и больших капиталовложений. Принятия сложных решений, важные деловые встречи и заключения перспективных сделок рекомендуется перенести на тот момент, когда планета вернется к своему нормальному движению по орбите. Кроме того, в период ретроградного Меркурия необходимо больше времени посвящать отдыху и восстановлению сил, развитию старых задумок и реализации давних идей, доведении отложенных проектов до логического завершения.

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