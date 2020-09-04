Бывают ли низкокалорийные десерты? Да! И один из них – шоколадный мусс, записывай пошаговый рецепт. Чтобы больше не приходилось выбирать между десертом и тонкой талией, мы нашли рецепт шоколадного мусса, который можно есть… даже на ночь, и при этом совершенно без вреда для фигуры!

Ингредиенты для приготовления шоколадного мусса

Творог обезжиренный – 300 г

Какао – 1,5 ст. л

Йогурт натуральный – 100 г

Вода – 30 мл

Желатин – 15 г

Подсластитель – по вкусу

Приготовление шоколадного мусса. Шаг 1

Взбей творог в блендере. Добавь подсластить и какао. Тщательно перемешай до полной однородности.

Готовим легкий и полезный суп-рататуй с пастой

Приготовление шоколадного мусса. Шаг 2

Желатин высыпь в мисочку и залей холодной водой. Тщательно перемешай и оставь на 15-20 минут.

Приготовление шоколадного мусса. Шаг 3

Вылей смесь с желатином в кастрюльку и поставь на огонь. Не доводя до кипения, постепенно вливай творожный крем. Сними с огня и взбей получившуюся массу до однородной консистенции.

Простой рецепт домашних «рафаэлло»

Приготовление шоколадного мусса. Шаг 4

Перелей мусс в небольшие креманочки или чашки и поставь в холодильник на 2-3 часа. Наш низкокалорийный вкусный мусс готов!

Можешь посыпать его черным тертым шоколадом и орехами. Приятного аппетита!

Фото – iStock