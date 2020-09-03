Выходные в сентябре 2020: будут ли дополнительные выходные

К сожалению, месяц сентябрь в 2020 году не может порадовать дополнительными выходными. Поскольку государственных праздников в этом месяце не предвидится, украинцы будут отдыхать только в обычные выходные – субботу и воскресенье.

Всего в сентябре 30 дней, из которых 22 рабочих и 8 выходных. Выходные в сентябре – 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.

И хотя дополнительных выходных из-за праздников ждать не приходится, но праздновать в сентябре 2020-таки есть что.

Календарь праздничных дней сентября

1 сентября – День знаний

2 сентября – День предпринимателя

8 сентября – Международный день солидарности журналистов

9 сентября – День тестировщика

15 сентября – День фармацевтического работника

19 сентября – День HR-менеджера

27 сентября – День туризма

30 сентября – Всеукраинский день библиотек

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