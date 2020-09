Как избавиться от осенней депрессии? Если тебя одолевают плохие мысли и нет желания работать, есть несколько способов взбодриться. Блогер из медиасети AIR Network Кристина Лактионова поделилась своими способами борьбы с осенней депрессией.

Бери во внимание – методы проверены:

1. В осенний период особенно важно следить за питанием. Порой именно недостаток необходимых элементов провоцирует осеннюю хандру. Лично я каждую осень обязательно включаю в свой каждодневный рацион овсянку, бананы, рыбу или шпинат. Иногда могу побаловать себя маленьким кусочком шоколада. Эти продукты являются замечательными стимуляторами настроения, они обеспечат хороший настрой на целый день!

Sorry! Maybe error link or deleted link.

2. Примите теплую ванну. Теплая вода успокаивает нервную систему и помогает избавиться от чувства одиночества. Если добавить в воду эфирные масла (лаванда, апельсин, бергамот), можно улучшить настроение в осеннюю пору. 3. Начинайте свой день с любимых треков. У меня каждое утро на всю квартиру играет любимый плейлист, под который я собираюсь. И никакие холода не помеха. 4. Медитации. До недавнего времени недооценивала это занятие, а жаль. После трудного дня важно побыть наедине с собой. Сфокусироваться на внутренних переживаниях и том, что действительно необходимо вашему внутреннему Я. В моем случае медитации являются прекрасным способом избавления от стресса и лишних переживаний.

5. Займитесь спортом. Уже всем известно, что во время кардиотренировок в организме вырабатываются гормоны счастья. 6. Посмотрите хороший фильм. Осень создана для того, чтобы, сидя под пледом с теплым чаем, смотреть шедевры кино. Более того, просмотр хороших фильмов способен существенно изменить ваше мышление и взгляды на мир. 7. Новые хобби. Перемены и новые эмоции — мое лучшее лекарство от всевозможных депрессий. Можно изменить свой стиль, сменить обстановку дома или познакомиться с новыми людьми, к примеру.





Посмотреть эту публикацию в Instagram kristina.laktionova 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

8. Совершайте добрые дела. Будь это пожертвования в детский дом или пачка корма бездомному котенку. Я верю, что все возвращается бумерангом, и добрые дела в том числе. Более того, после их выполнения всегда чувствуешь какое-то необъяснимое счастье и спокойствие на душе. Проверено на собственном опыте! 9. Поспите. Как говорит мой хороший друг: «В любой непонятной ситуации иди спать». Не поверите, но это самый эффективный и быстрый способ избавиться от назойливых мыслей и почувствовать приток сил и вдохновение. 10. Обнимайтесь! С друзьями, близкими, родственниками. Исследования ученых показали, что люди, которые часто обнимаются, менее подвержены депрессии и апатии.

Если же плохое настроение не проходит неделями. Ты стал (-ла) агрессивной, ухудшилось качество работы, не хочется выходить на улицу, и раздражают даже близкие – обязательно обратись к врачу. Затяжная депрессия не пройдет сама по себе. Береги себя, и все будет отлично!

Больше новостей:

Пилатес: ТОП-10 упражнений в домашних условиях

Мода 2020: в чем ходить дома? Примеры луков