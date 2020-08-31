В школах уже начинается новый учебный год, а потому всех интересует, как будет проходить обучение в условиях карантина. Как считает руководитель Министерства образования и науки Сергей Шкарлет, «онлайн обучение никогда не заменит живого обучения». Именно поэтому с 1 сентября дети вернутся к физическим школ. Но на период карантина будут действовать определенные новшества. Подробнее о них – в материале Нового канала.

Зонированое обучение

Территорию Украины поделили на специальные зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации. Сейчас выделяют следующие зоны, в которых школы будут работать по специальным правилам: «зеленая», «желтая», «оранжевая» и «красную».

Фактически выйти на обучение в реальных школ не смогут только дети из «красной» зоны. Но после прохождения двухнедельного карантина и нормализации эпидемиологической ситуации в зоне, они смогут вернуться в школы. Отметим, что внутри «красной» зоны могут быть «зеленые» города и деревни.

Обязательный медосмотр

Перед началом учебного года всех школьников обязывают пройти полный медосмотр. К обучению будут допущены только те дети, которые оказали медицинскую справку об удовлетворительном состоянии здоровья. сделать ее придется даже первоклассникам.

Телеуроки

Телеуроки, которые запустили весной этого года из-за переведання школьников дистанционное обучение, планируют оставить. Как заявил руководитель Министерства образования и науки Сергей Шкарлет, телевидение дает возможность донести информацию до самых отдаленных уголков.

«Их было 609 примерно, на начало прошлого года, затем – 260. Сейчас 74 школы – без интернета. Но над этой проблемой совместно с министерством цифровой трансформации мы тоже работаем», – сказал министр.

Питание

Питаться в школьных идильнях запрещать не будут. Но формат изменится. Министерство здравоохранения разработало отдельный список рекомендаций:

• запрещен “шведский стол” и самообслуживания школьников;

• расстояние между столами в столовой должна составлять не менее 1,5 метра, одновременно за каждым столом – не более 4 учащихся;

• работники пищеблока должны работать в маскахи перчатках;

• сотрудники столовой, которые выдают пищу или рассчитывают покупателей, должны быть в максимальной защитной одежде.

Фото: IStock

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