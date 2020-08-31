Будет ли дождь 1 сентября 2020? Узнай прогноз погоды на первый день осени, чтобы удачно подобрать наряд на первый звонок.

До начала учебного года осталось чуть больше двух недель. Родители школьников ломают голову, как одеть ребенка, чтобы тот не замерз и не страдал от жары? Синоптики уже дали предварительный прогноз погоды на 1 сентября по всей территории Украины. Поэтому берите на заметку.

Будет немного жарко. По всем регионам Украины прогнозируется солнечная погода, возможны кратковременные дожди.

В Киеве днем до + 29 ° С. Преимущественно облачно, с прояснениями.

На севере Украины до + 27 ° С, переменная облачность и без дождей.

Еще теплее будет на юге, до + 34 ° С. Осадков не предвидится.

На востоке страны тоже можно обойтись без зонта, до + 32 ° С. В западных областях днем до + 26 ° С, ожидается дождь и грозы.

Надеемся, что прогноз погоды на 1 сентября 2020 поможет тебе подобрать красивый и комфортный образ для праздничной линейки.

Фото: IStock

Читай больше:

Мода 2020: В чем пойти на 1 сентября? Подборка горячих трендов в фото

МОДА 2020: трендовые цвета года