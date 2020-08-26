Концерты сентября: встречаем осень с музыкой

Конец лета – невеселое время даже для отпетых оптимистов. Но мы не собираемся сдаваться сезонной тоске. Тем более что организаторы радуют множеством концертов – от украинской рок-классики до шведского синти-попа.

Jay-Jay Johanson: философская лирика в стиле синти-поп

Изысканный романтик родом из Швеции прославился на весь мир, не прилагая особых усилий – он просто писал от души. Jay-Jay Johanson не боится поднимать в своих песнях философские темы и отлично реализовывает это в стилях трип-хоп, синти-поп и даунтемпо. Скоро в Киеве – его новый альбом и хорошо известные хиты.

Когда: 4-го сентября.

Где: Южный Берег Киева, Труханов остров.

ARTBAT и Jan Blomqvist: самая ожидаемая вечеринка сезона

Адепты мелодичного техно, взорвавшие своей музыкой весь мир, и один из самых интересных и многообещающих музыкантов Берлина сыграют вместе в столице. 5 сентября ARTBAT и Jan Blomqvist собирают друзей-меломанов на лучшем летнем споте столицы – Osocor Residence.

Чего стоит ожидать от этой вечеринки? Непередаваемой атмосферы самой локации, зрелищных инсталляций, мощного саунда и, конечно, разрывной музыки. Тем более что ARTBAT пообещали представить новые мелодичные треки, написанные на карантине.

Когда: 5-го сентября.

Где: Osocor Residence, улица Виноградная.

Саша Чемеров: любимое старое и совсем новое

Саша Чемеров – известная персона среди настоящих ценителей украинской музыки. Основатель легендарной «Димної суміші», а также групп «Мои ракеты» и The Gitas.

Его самобытную музыку и поэзию, невзирая на перерывы в творчестве и переезды даже за океан, любят, помнят и ждут в Украине. Поэтому каждый концерт Саши становится знаковым событием. В начале осени на еще теплом днепровском побережье в лучах закатного солнца Саша вновь сыграет старые хиты, а также порадует нас горячими новинками.

Когда: 5-го и 6-го сентября.

Где: Южный Берег Киева, Труханов остров.

«Брати Гадюкіни»: все четко – идем без вопросов

Вот, где таится душа настоящего рока по-украински – в музыке «Братів Гадюкіних». Те, кто знают – поймут. А те, кто не знают – обязаны попасть на этот эксклюзивный концерт. Потому что такие музыканты балуют публику живыми концертами, увы, нечасто. Тем более что посвящен концерт знаковому событию – 31-й годовщине первого альбома группы «Всьо чотко!».

Когда: 5-го сентября.

Где: DOCKER PUB, улица Богатырская, 25.

The ВЙО

Стильная карибская вечеринка от законодателей украинского регги – The ВЙО дают уникальный концерт в середине сентября. Кроме знакомых хитов, меломанов ждет специальная европейская фест-программа от группы. А также этот концерт подарит теплый ямайский позитив, полный релакс беспечности (как и полагается стилю регги) и совершенно свободную атмосферу. Разумеется, все в рамках карантинных санитарных норм.

Когда: 12-го сентября.

Где: SFERA BEACH CLUB, «X-Park», Парк Дружбы Народов.

Один в Каное: теплый концерт на террасе

Самые лиричные украинские музыканты обещают необычайное тепло, невзирая на погоду, и самую задумчивую атмосферу, какую только может дать вам музыка… Загадочный анонс: а зачем говорить – нужно слушать и наслаждаться!

Когда: 8-го сентября.

Где: «Всі. Свої Терраса», улица Десятинная, 12.

Vivienne Mort: оффлайн с друзьями

Даниэла Заюшкина даст акустический концерт с фортепиано на крыше под звездами. Она обещает еще большую тонкость и чувственную проникновенность, чем на обычных концертах.

Большей открытости лирике она просит и от слушателей, предлагая всем полностью отключится от внешнего мира на время встречи. Что ж, готовы попробовать на несколько часов отказаться от гаджетов, чтобы отдаться музыке?

Когда: 14-го сентября.

Где: «Всі. Свої Терраса», улица Десятинная, 12.

Respublica FEST: на встречу с музыкой к Старой крепости Каменца

Одно из самых ожидаемых музыкальных событий этой осени – это, конечно же, юбилейный десятый фестиваль музыки и стрит-арта Respublica FEST. В этом году он состоится в новом формате в Старой крепости Каменца-Подольского и параллельно в десяти городах Украины.

Масштабная музыкальная сцена феста расположится на пяти площадках на территории Старой крепости по всем правилам безопасности: во дворе Старой крепости, Дневной башне, Новой башне, Новом Замке, Русских Воротах и ​​даже на воздушном шаре. Концерты каких артистов стоит ждать? Go-A, LATEXFAUNA, Аlyona Аlyona, Стасик, Жадан и собаки, Курган & Агрегат, ZAPASKA, Cloudless, GannaBaby, The Unsleeping и многих других.

Когда: 25-27 сентября.

Где: Город Каменец-Подольский, Старая крепость.