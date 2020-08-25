Хочешь узнать, как управлять финансами, чтобы не кошелек не пустовал? Читай финансовый гороскоп на 2020 на сайте Нового канала! А что же тебя ждет в других сферах жизни? Об этом мы расскажем тебе прямо сейчас. Гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака – далее в материал!

Что нам готовит Новый год Металлической крысы

Гороскоп на 2020 год: Овен (21 марта – 20 апреля)

В первой половине года уделяй больше времени своей семье и друзьям. Хорошо думай, прежде чем что-то говорить, ты можешь незаметно для себя обидеть близкого человека. Гороскоп на 2020 год для Овнов гласит, что, если испортишь отношения с кем-то в зимне-весенний период, былых отношений уже не вернуть.

Что касается второй половины года, звезды советуют сконцентрироваться на работе и учебе. Уже к концу осени перед тобой откроются возможности для карьерного роста и самореализации, и нужно суметь ими воспользоваться. Так что тело и дух должны быть в тонусе.

Гороскоп на 2020 год: Телец (21 апреля – 21 мая)

Если верить гороскопу на 2020 год для знака Телец, в скором времени ты встретишь свою вторую половинку. Любовь нагрянет неожиданно, и перевернет всю твою жизнь с ног на голову. В хорошем смысле, конечно же!

Тем, кто уже нашел свое счастье, 2020 год подарит гармонию и полное взаимопонимание в отношения. Но чувства нужно обязательно подпитывать, чтобы они не угасли. Например, можно приготовить романтический ужин, организовать загородную вылазку на все выходные… В общем, Тельцов ждет год любви!

Гороскоп на 2020 год: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Рутина, сверхурочная работа, бытовые проблемы – все этого было предостаточно в 2019 году. Сделай глубокий вдох и выдох: гороскоп на 2020 для знака Близнецы гласит: черная полоса закончилась! Год Белой Металлической крысы привнесет в твою жизнь ярких красок. Главное – хватайся за любую возможность, которую тебе предлагает Судьба.

В первой половине года тебе стоит больше заниматься спортом, обновить гардероб и поэкспериментировать со внешностью (в пределах разумного, конечно же). Например, новая прическа придаст уверенности в себе, а это поможет очаровать рекрутера и получить заветную должность. Выходи из зоны комфорта! К концу года ты станешь совсем другим человеком.

Гороскоп на 2020 год: Рак (22 июня – 22 июля)

Ставь больше целей, работай над собой – и все, что так хочется, обязательно случится. Ты способна на все! Знаем-знаем, тебе хочется любви, тепла и нежности. Запасись терпением, скоро твоя жизнь измениться. Гороскоп на 2020 года для Раков обещает много знаковых, судьбоносных событий во второй половине года.

Звезды советуют быть более открытой, не скрывать свои настоящие эмоции и мысли, полностью отдаваться чувствам. Но при этом не стоит забывать о карьере. В 2020 году ты получишь предложение, о котором и мечтать не смела. Главное – делай работу на 100%.

Гороскоп на 2020 год: Лев (23 июля – 22 августа)

Согласно гороскопу на 2020 год для Львов, тебя ждет стремительный карьерный рост. Присмотрись внимательно к людям, которые тебя окружают, все ли искренние по отношению к тебе? Если чувствуешь какой-то подвох, постарайся минимизировать общение с «токсичными друзьями». Умение разбираться в людях – принесет тебе успех в первой половине года.

Осенью отправляйся на отдых! Не экономь, не отказывай себе в желаниях – ты это заслужила! К тому же, есть вероятность, что в отпуске ты встретишь вторую половинку. Будь открыта к новым знакомствам – счастье уже близко!

Гороскоп на 2020 год: Дева (23 августа – 23 сентября)

Звезды настоятельно рекомендуют: уделяй больше времени отдыху и семье, не позволяй рабочим вопросам испортить атмосферу в доме, не забывай о себе и собственных чувствах. Помни, что в погоне за карьерой и финансовым благосостоянием ты можешь упустить самое главное – саму жизнь.

Январь-месяц стоит целиком и полностью посвятить отдыху. Путешествия, походы в музей и кино, посиделки с друзьями – это поможет расслабиться, отвлечься от рутины и набраться сил для дальнейшей работы над достижением целей. Если верить гороскопу на 2020 год для Дев, уже летом ты ступишь на новую ступень в карьере.

Гороскоп на 2020 год: Весы (24 сентября – 23 октября)

Слушай свое сердце! Выходи из зоны комфорта! Ты способна на все, что только можешь представить. Гороскоп на 2020 год для знака Весы гласит, что тебя ждет нереальное везение во всех начинаниях, а особенно – в профессиональной сфере.

В первой половине года придется хорошенько поработать. Если нужно задержаться допоздна, сделай это. Попался капризный клиент – прояви профессионализм, следуй его просьбам или же спокойно объясни, почему стоит поменять решение. Начальство оценит это, и уже к осени ты будешь наслаждаться новой должность и зарплатой!

Гороскоп на 2020 год: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

На протяжении всего года тебя не будет покидать чувство благодарности. И это чувство вызовет у тебя желание делиться любовью с окружающими, помогать и поддерживать. Даже если ты сторонница скрывать свои эмоции, не скупись на приятные слова для близких – они оценят это!

В целом, весь год стоит посвятить семье и друзьям. Например, организуй большое путешествие на всех, совместный отдых сплачивает! Если верить гороскопу на 2020 год для Скорпионов, семья станет твоей главной поддержкой и опорой, поможет выстоят в самые сложные моменты. Береги ее!

Гороскоп на 2020 год: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Не стоит рассказывать всем подряд о своих чувствах, ведь вокруг так много завистливых людей. Счастье любит тишину! Гороскоп на 2020 год для Стрельцов предупреждает: в твоем круге общения есть человек, который хочет тебя подставить. Лучше не давать на это поводов и держать свои секреты при себе.

В первой половине года тебе придется хорошенько поработать. Тебе доверят важный проект, по результатам которого будет принято решение касательно твоего будущего. Уже к осени ты узнаешь итоги. И только от тебя зависит, какими они будут.

Гороскоп на 2020 год: Козерог (22 декабря – 21 января)

Тебя ждет очень продуктивный, успешный год! Белая Металлическая Крыса принесет тебе удачу во всех начинаниях, фортуна будет буквально ходить по пятам. 2020 год привнесет в твою жизнь яркие краски. Интересные проекты на работе, долгожданные путешествия, душевные посиделки с друзьями сделают тебя по-настоящему счастливой!

Гороскоп на 2020 год для Козерогов обещает новую должность, повышение зарплаты и судьбоносную встречу. Да-да, похоже, стрелы Амура скоро пронзят твое сердечко. И это будет что-то фантастическое, даже сказочное! А если ты уже нашла вторую половинку, вполне возможно, что в 2020 году он решиться на серьезный шаг в отношениях.

Гороскоп на 2020 год: Водолей (21 января – 18 февраля)

Ты будешь очень удачливой! Гороскоп на 2020 год для Водолеев обещает благополучие в семье, финансовую стабильность и гармонию в романтических отношениях. Ты сможешь заботиться о семье, не нанося при этом вред своей карьере. И наоборот.

Во второй половине года тебе лучше поставить работу на паузу. Возьми отпуск, выключи все гаджеты со связью и просто расслабься. Тебе это жизненно необходимо! Только восстановив силы и энергию, ты сможешь продолжить борьбу за свои мечты.

Гороскоп на 2020 год: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Белая Металлическая Крыса принесет тебе счастье в Новом 2020 году. Но ее расположение нужно заслужить! Первую половину года лучше посвятить работе и саморазвитию. Крыса заметит твое стремление к высотам и обязательно поможет!

Во второй половине года, согласно гороскопу на 2020 для Рыб, тебя ждут ошеломительные успехи во всех начинаниях. Новая должность, солидная прибавка к зарплате, крутые заграничные командировки – ты этого заслужила!

Фото: istock

Читай также:

Китайский гороскоп на 2020 год по году рождения

Любовный гороскоп на 2020 для всех знаков зодиака