Упражнения для ног: как накачать внутреннюю сторону бедра
Упражнения для красивых ног очень разнообразны. Но не все помогут тебе сформировать красивый рельеф. Обрати внимание на упражнения для внутренней стороны бедра. Это сложная зона, но с упражнениями, которые мы для тебя подобрали, все возможно!
Лови ТОП-5 упражнений для тренировок внутренней стороны бедра дома:
1.«Ножницы»
Для этого упражнения тебе не понадобится дополнительное оборудование. Просто ляг на спину, вытяни руки вдоль корпуса или подложи ладони под ягодицы. Поясница должна быть плотно прижата к полу. Подними ноги над полом и медленно своди и разводи их. Повтори упражнение 20-30 раз по три подхода.
2.Приседания «плие»
Встань в широкую стойку так, чтобы стопы смотрели немного в стороны. Держи спину прямо и опускайся вниз на вдохе. Колени не должны выходить за носки, ягодицы нужно сжать. Приседать – максимально глубоко. На выдохе вернись в исходное положение, перенеся вес на пятки. Можно использовать дополнительную нагрузку, например, взять в руки гантель. Сделай таких приседаний 20-30 раз по три подхода.
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3.Сведение ног
Ляг на пол так, чтобы поясница была плотно прижата. Подними ноги вверх и разведи их максимально широко. Колени должны быть выпрямлены, а стопы смотреть вверх параллельно потолку. Задержись на несколько секунд и силой мышц верни ноги в исходное положение. Выполни упражнение 20-30 раз по 3 подхода.
4.Махи лежа на полу
Ляг на левый бок и обопрись левой рукой о пол. Согни правую ногу и поставь ее перед левой. Выпрямленной левой ногой, оставшейся снизу, сделай 20-30 подъемов. Затем – то же самое на правую ногу. Таких нужно выполнить 3 подхода.
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5.Выпады в сторону
Поставь ноги чуть шире плеч и разведи носки в стороны. Сделай выпад одной ногой, одновременно приседая на нее. В правильном положении таз должен быть отведен назад. Приседать следует до параллели с полом или глубже. Колено не должно выходить за носок. То же самое повтори на вторую ногу. Выполни упражнение 20-30 раз по 3 подхода на каждую ногу.
Помни, что заниматься нужно регулярно. Вариант «покачать разок и забыть» не поможет сделать твои ноги красивыми. Выполняй эти упражнения во время общей тренировки на ноги и результат не заставит долго ждать.
Фото: istock
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