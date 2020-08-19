Рецепт смузи: ТОП-3 вкусных сочетания для лета
Лето в разгаре, и на прилавках так много свежих фруктов и ягод, что хочется есть их, не останавливаясь! И чтобы немного разнообразить рацион, предлагаем приготовить вкусные и полезные смузи, которые идеально подходят как легкий перекус и не требуют много времени и кулинарных талантов!
Итак, записывайте ТОП-3 рецепта легких летних смузи
Смузи с клубникой и черешней
Актуальная витаминная бомба!
Ингредиенты:
- 1 стакан клубники
- 1 стакан черешни
- 1 стакан молока
Приготовление:
- Помойте ягодки, у клубники удалите зеленые «хвостики», а у черешни – косточки.
- Переложите ягоды в блендер, залейте их охлажденным молоком и взбейте.
Приятного аппетита!
Смузи с бананом, киви и грушей
Грушу выбирайте мягкую и сочную.
Ингредиенты:
- банан – 1 шт.
- груша – 1 шт.
- киви – 3 шт.
- сахарная пудра – 20 г
- персиково-яблочный сок – 200 мл
- шоколад – 10 г
Приготовление:
- Очистите фрукты от кожуры и порежьте крупными кусочками
- Положите фрукты в блендер, залейте соком и взбейте.
- Потрите шоколад на мелкой терке.
- Добавьте сахарную пудру и шоколад к получившейся смеси и снова взбейте.
Приятного аппетита!
Смузи из нектарина и абрикоса
Отличная идея для быстрого завтрака!
Ингредиенты:
- 1 нектарин
- 3 абрикоса
- 1/2 банана
- 100 мл. натурального йогурта
- 1/2 ч. л. семян льна
- 1/2 ч. л. мёда
- горсть орехов
Приготовление:
- Очистите все фрукты от кожуры, из абрикоса и нектарина извлеките косточки
- Нарежьте фрукты на небольшие кусочки
- Положите фрукты в блендер, залейте йогуртом и взбейте
- Добавьте измельченные орехи (подойдут любые!), семена льна и мед и снова взбейте до однородности
Утренний смузи готов! Приятного аппетита!
Фото: IStock
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