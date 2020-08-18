Как часто мы говорим, что нам мало 24 часов в сутках! Как всё успеть, когда нужно и работу выполнить, и дом в чистоте содержать, а при этом хочется и с друзьями погулять, и на тренировку сходить… Порой не знаешь, за что хвататься, и, по сути, не успеваешь ровным счетом ничего. Поэтому, чтобы избежать такой ситуации, нужно научиться рационально планировать свое время. Тебе поможет тайм-менеджмент! Мы подготовили пять советов, как организовать свой день и все успеть за 24 часа. Записывай!

Первое и самое важное. Расставь приоритеты. Подели задачи, которые перед тобой стоят на важные и менее важные, на срочные и отложенные. И, конечно, распланируй свой день так, чтобы в первую очередь справиться с самыми срочными и важными делами. «На потом» оставь то, что может подождать, даже в случае какого-то ЧП, до завтра.

Заведи себе планер или ежедневник. И в нем записывай все, что тебе необходимо успеть сделать за день. Визуализация списка дел – первый шаг на пути к их выполнению. Маленький лайфхак: когда выполнишь одну из задач, вычеркни ее ярким маркером. Значительно приятнее браться за следующее дело, когда видишь, что список заданий уменьшается на глазах! Если ты думаешь, что носить с собой ежедневник неудобно, веди планер в телефоне: или в заметках, или в одном из специальных приложений, коих сейчас масса!

Приучи себя просыпаться рано. Не только в рабочие дни, а и в выходные. Поверь, твой организм не удивится, если ты в субботу встанешь с постели в 8:00! Ему и так приходиться делать это практически ежедневно, поэтому никакого стресса не будет. Зато так у тебя не пропадут даром в праздном «ничегонеделании» выходные, и ты успеешь намного больше, чем обычно! А если уж так охота поваляться в постели до обеда, то выдели себе на это один день, но уж никак не весь уик-энд. Потом самой будет жалко потерянного времени!

Научись говорить «нет». Очень часто мы сталкиваемся с тем, что не можем отказать людям. Будь это рабочая просьба или встреча со скучной подругой. Мы так воспитаны, что не хотим никого обидеть или расстроить, стараемся помочь всем по возможности. Только вот не учитываем, что делать этого в ущерб себе и своим планам уж никак не стоит! Подруга зовет в гости, а ты не хочешь идти? Не иди! Не порть себе настроение, и не делай того, о чем потом будешь жалеть как о напрасно потраченном времени. Не бери на себя чужие обязанности: люди быстро к этому привыкают и «перевешивают» на тебя все больше и больше своих задач. Учись говорить нет изначально!

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Всегда находи время для отдыха. Не обязательно лежать на диване перед телевизором, можно проводить время с пользой и в тоже время расслабляться. По сути, не зря говорят, что смена рода занятий и есть отдых. Зайди после работы в тренажерный зал ли бассейн, прогуляйся в парке с друзьями, в конце концов, приготовь какое-то экзотическое блюдо на ужин. Конечно, с условием, что готовка приносит тебе удовольствие! Не забывай про отдых, это очень важно!

Вот и все секреты. Если ты научишься правильно распоряжаться собственным временем, каждый день будет приносить тебе радость и положительные эмоции!

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