Макарон – это маленькое разноцветное печенье-безе, которое просто тает во рту. Сейчас это один из самых популярных десертов. Его часто предлагают взрослым в кафе, а дети просят с собой в школу. Речь идет о сладком символе Франции.

Даже самые опытные сладкоежки до сих пор не могут определиться, как же правильно называть этот десерт: макарон или макарун. На самом деле это два разных десерты. Сегодня ведущая программы «Ревизор» и спецвыпусков «Ревизор. Карантин» на Новом канале, кулинар Юлия Панкова делится своим рецептом печенья макарон.

– Большинство людей считают, что этот десерт очень трудно готовить, – говорит Юля. – На самом деле ничего сложного! Главное – иметь хорошее настроение и свободных 40 минут. В некоторых частях Франции макарон называют «рождественский десерт». Рекомендую и вам его приготовить. Он легкий и вкусный!

Макарон: ингредиенты для приготовления

• 3 белка

• 1 щепотка соли

• 125 г миндальной муки

• 125 г сахара

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Десерт Макарон от Юлии Панковой: пошаговый рецепт

1. Разогрейте духовку до 180 градусов;

2. Взбейте в пену белки со щепоткой соли. Смешайте с миндальной мукой и сахаром до получения однородной массы;

3. Ложечкой или с помощью кондитерского мешка выложите горки теста на смазанный сливочным маслом и посыпанный мукой противень. Оставляйте немаленькие промежутки, так как при выпекании макароны увеличатся;

4. Выпекайте 20-30 минут, проверяя готовность.

Вот и все! Приятного аппетита!

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