Как ухаживать за кожей в отпуске? Собираясь на отдых, нужно помнить, что кроме базовой косметики и средств по ходу, ты обязательно должна взять с собой несколько солнцезащитных кремов, спреев или лосьонов. Ведь наша кожа очень нежная, и под влиянием солнца и соленой воды возможны появления зуда, раздражений, шелушение и прочие неприятности. Но всего этого можно избежать, если подобрать правильные средства!

Ты, конечно, прекрасно знаешь, что кожа – это самый большой человеческий орган, поэтому она и требует такого внимательного и трепетного ухода. На пляже ты практически полностью открываешь свое тело, и под влияние жаркого солнца попадают даже те участки, которые обычно скрыты под одеждой и обувью. И именно эти участки оказываются в наибольшей опасности: непривычные к такому количеству солнечных лучей, они «сгорают» практически моментально. Поэтому, чтобы избежать неприятных последствий и приобрести красивый ровный загар, обязательно нужно пользоваться солнцезащитными средствами.



Запомни главное правило хорошего загара: солнцезащитный крем для лица и солнцезащитный крем для тела – это абсолютно разные вещи! Кожа на лице более нежная, поэтому выбирай для нее крем с более высоким уровнем защиты. Для тела обычно подходит средняя степень защиты – так и загар будет «цепляться», и солнечных ожогов не останется!



Кроме солнцезащитных средств не забудь взять с собой увлажняющее средство с антиоксидантами, например, сыворотку или эмульсию с легкой текстурой. Наносите такое средство за полчаса до выхода з дому, чтобы дать ему время впитаться.Также важен ночной крем! Обрати внимания на кремы с гиалуроновой кислотой – она имеет свойство восстанавливать баланс влаги в коже.

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Ну и завершает наш список самых нужных на отдыхе средств крем после загара. С его помощью загар, приобретенным на морском побережье, закрепится и будет радовать тебя еще долгие месяцы! Выбирай крем с пантенолом, он обладает восстанавливающим и заживляющим действом. Хорошо также, если в составе средства будет экстракт алоэ, ускоряющий регенерацию.



Вот у тебя и собрался полный комплект «отпускных» средств по уходу за кожей, для которого, пожалуй, понадобится отдельная косметичка. Но не забывай, что соленая вода легко «съедает» все эти кремы и лосьоны, поэтому обязательно наноси их каждый 2-3 часа.

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А также после каждого купания постарайся ополаскивать тело пресной водой: не смотря на все полезные свойства морской воды, подсохшая соль начинает разъедать кожу. Поэтому лучшее ее смыть!

Фото: IStock