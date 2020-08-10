Как обращаться с деньгами, чтобы в 2020 году не терять их, а приумножать? Мы уже все узнали и подготовили для тебя финансовый гороскоп на 2020. Там очень много полезных советов! А чтобы не остаться с пустым кошельком во второй месяц лета года Белой Металлической Крысы, читай финансовый гороскоп на август 2020 для всех знаков зодиака

Финансовый гороскоп на август 2020: Овен (21 марта – 20 апреля)

Тебя ждет большой финансовый взлет! Твои недавние инвестиции окупятся сполна, и многие будут тебе завидовать. Но будь осторожна: если легкие деньги затуманят рассудок, ты можешь лишиться всего. Держи эмоции под контролем!

Финансовый гороскоп на август 2020: Телец (21 апреля – 21 мая)

Пришло время научиться экономии. На протяжении двух летних месяцев ты ни в чем себе не отказывала, поэтому твой кошелек сильно «исхудал». Чтобы к осени не остаться «на мели», в августе-месяце остерегайся спонтанных покупок.

Финансовый гороскоп на август 2020: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Если давно хотела заняться инвестициями, август отлично подойдет для реализации давнего желания. Но начни с вложения небольших сумм, и серьезно подойти к выбору проектов для инвестиций.

Финансовый гороскоп на август 2020: Рак (22 июня – 22 июля)

Как и Овнам, тебе будет нереально везти в финансовом плане. Можешь рассчитывать на солидную прибавку к зарплате или премию. Ты много работала в последнее время – начальник это видел и наконец-то решил вознаградить.

Финансовый гороскоп на август 2020: Лев (23 июля – 22 августа)

Эмоции станут твоим главным врагом в августе-месяце. Ты будешь предрасположена к спонтанным покупкам. Даже решив сходить за хлебом в ближайший магазинчик, можешь вернуться домой с парочкой новых вечерних платьев. Будь осторожна с подобными тратами!

Финансовый гороскоп на август 2020: Дева (23 августа – 23 сентября)

Тебя ждет очень благоприятный финансовый период! Босс доверит тебе серьезный проект, который может принести компании огромную прибыль. Если справишься с ним и успешно реализуешь, тебя озолотят!

Финансовый гороскоп на август 2020: Весы (24 сентября – 23 октября)

В августе-месяце ты будешь удачливой как никогда! Давно планировала покупку недвижимости или серьезную инвестицию? Время пришло! Любое твое решение принесет немалую прибыль. Главное, чтобы оно было обдуманным.

Финансовый гороскоп на август 2020: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Спонтанные траты и покупки на эмоциях – запретная зона для тебя в августе-месяце. Вместо того, чтобы транжирить накопленное, найди подработку. В противном случае к осени ты можешь остаться с пустым кошельком.

Финансовый гороскоп на август 2020: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Ты станешь настоящим финансовым везунчиком в августе. Масштабные покупки, вложения в крупные проекты будут окупаться на 200 процентов. Это твое время – наслаждайся заслуженным «служебным романом» с фортуной!

Финансовый гороскоп на август 2020: Козерог (22 декабря – 20 января)

Будь осторожна в погоне за прибылью! Если тебя не устраивает собственное финансовое положение, не спеши заваливать себя сверхурочной работой и подработками. Всех денег не заработаешь! А если подорвешь здоровье, все накопления придется спустить на лечение.

Финансовый гороскоп на август 2020: Водолей (21 января – 18 февраля)

Тебе не хватает безумства, и август – идеальное время, чтобы исправить это. Рискуй, ищи возможности и пользуйся ситуацией – ты можешь сорвать большой куш. Помни: нет ничего невозможного, если подходить к делу с умом!

Финансовый гороскоп на август 2020: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

В период летних отпусков и бесконечных ночных тусовок очень сложно устоять от соблазна потратить все, что есть в кошельке. Сложно, но можно. Держи эмоции под контролем, не допускай незапланированных трат. И тогда к осени твой кошелек не опустеет.

Фото: istock

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