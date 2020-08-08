Как приготовить сырники? Для тебя мы подобрали три простых рецепта вкусных сырников на любой вкус. Выбирай свой любимый.

Сырники – это идеальное блюдо: полезное, питательное и подойдет к любому столу. Если ты не умеешь готовить это блюдо, самое время научиться. Никаких особых навыков не требуется, поэтому записывай!

Как приготовить классические сырники? Рецепт № 1

Классические сырники: ингредиенты

350 г творога

2 яйца

6 ст. ложек пшеничной муки

2 ст. ложки сахара

растительное масло

Классические сырники: способ приготовления пошагово

В глубокую миску выложи творог и тщательно разомни его вилкой, чтобы не осталось комочков. Всыпь сахар, пять столовых ложек муки, добавь яйца и тщательно всё перемешай. Из получившейся творожной массы слепи шарики, обмакни их в муку, и слегка приплюсни ладонью, чтобы получились шайбы. На сковороду налей подсолнечное масло (выбирай рафинированное, чтобы сырники не «набрались» ароматом масла) и выложи творожные кружочки. Обжаривай сырники по 1-2 минуты (до появления золотистой корочки) с каждой стороны.

Готово!

Как сделать сырники с сухофруктами? Рецепт № 2

Сырники с сухофруктами: ингредиенты

250 г творога

150 г сахара

2 яйца

50 г пшеничной муки

1 яблоко

60 г сухофруктов

растительное масло

Сырники с сухофруктами: способ приготовления пошагово

Сухофрукты на полчаса залей горячей водой, чтобы они разбухли, если это необходимо (касается особенно изюма, кураги). Через сито перетри творог, добавь к нему яйца, сахар, муку, мелко нарезанные сухофрукты и тертое яблоко. Тщательно перемешай. А дальше делай все, как в рецепте №1: скатай шарики, обмакни в муке, сплюсни и обжарь до золотой корочки. Готово!

Сырники с шоколадом! Рецепт № 3

Сырники с шоколадом: ингредиенты

300 г творога

2-3 ст. ложки муки

сахарная пудра по вкусу

1 яйцо

щепотка соли

1 ст. ложки какао-порошка

50 г черного шоколада

растительное масло

Сырники с шоколадом: способ приготовление пошагово

В миску выложи творог и разомни его вилкой. Добавь муку, яйцо, соль и сахарную пудру. Хорошенько перемешай. На мелкой терке натри шоколад. Добавь его и какао-порошок в тесто. Тщательно перемешай все большой ложкой. А далее, опять же – всё как в рецепте №1!

Подавать сырники можно со сметаной, сгущенным молоком, топингами, со свежими фруктами или вареньем. В любом случае будет вкусно!

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