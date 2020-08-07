Что делать с органическими отходами? Есть лайфхак

Больше 60% отходов семьи – это пищевые отходы. Организация «Україна без сміття» придумала, как превратить мусор в цветы и запустила проект «УБС Компост».

Все больше украинцев начинают сознательнее относиться к экологии, сортируют мусор и вывозят отходы на пункт сбора. Но с пищевыми остатками дело обстоит сложнее. Многих психологически отпугивает идея собирать дома органику, чтобы делать компост. С сегодняшнего дня этот вопрос могут решить сотрудники «Україна без сміття». Они будут принимать пищевые отходы, а через год – предлагать удобрение для цветов.

Что нужно сделать?

Если вы хотите помочь планете и не вымазывать руки, то можно упростить себе жизнь. Нужно лишь приехать на NoWaste Recycling Station и получить чистое красивое ведерко на 10 литров. Наполнить его за какой-то промежуток времени и привезти на эту же станцию, а взамен получить новое чистое ведро такой же емкости. Вас ждут в субботу и воскресенье по адресу – ул Саперно-Слободская, 25/4 с 10:00 до 15:30. Получить тару можно уже с сегодняшнего дня, 7 августа. А отходы будут приниматься с 15 августа. Красивое ведерко будет выдаваться под залоговую сумму в 100 гривен, которую вернут впоследствии.

Прием мусора будет стоит символическую сумму – 60 гривен. Эти деньги оплатят труд сотрудника, приводящего грязные ведра в порядок.

Как правильно сортировать мусор вам подскажет мобильное приложение BioBin. Он помогает мониторить расходы на еду и прокачать навыки сознательного потребления и правильного обращения с пищевыми отходами.

Будьте сознательными, и планета будет вами гордиться.

«Україна без сміття» – общественный проект, который выбрал своей целью принцип – «Ноль отходов» на свалках. Мусор не должен оказываться в окружающей среде, поэтому УБС создает все возможности для минимизации образования отходов, переработки, утилизации, компостирования и апсайклинга. Первыми в Украине открыли общественное пространство для сортировки – станцию NoWaste Recycling Station.

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