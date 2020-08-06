Игры на развитие сенсорики для детей: советы от психолога Светланы Ройз
Оставаться дома с маленькими детьми даже на несколько дней – то еще испытание. А во время карантина, когда выходить без особой надобности не рекомендуют, это превращается в челендж на терпение. А если дети еще и дошкольного возраста, значит главный их аниматор – это мама и папа.
Казалось бы, что родители знают уже столько игор и понимают, чем можно занять ребенка. Но как утверждает детский психолог Светлана Ройз, современное поколение детей не получает того количества стимулов в разных каналах восприятия, которое было бы важно. У них перестимулирован визуальный канал, остальные – часто дефицитарны. Именно поэтому она рекомендует родителям подключать «сенсорные игры», которые задействуют разные каналы восприятия.
Итак, на своей страничке в Facebook Светлана Ройз расказала больше 50 «сенсорных» игор для детей от 3 до 8 лет:
1. Визуальный канал:
- Распечатки раскрасок и книжки-раскраски
- Рисование мандал
- Рисование одновременно на одном листе
- Рисование зубной щеткой
- Рисование ладонями (ставить отпечатки пальцев и дорисовывать детали)
- Рисование с закрытыми глазами
- Выкладывание рисунков нитками
- Делать ангелов из макарон
- Делать игрушки из втулок от туалетной бумаги
- Детям разного возраста нравится «обрывная аппликация. Вначале на мелкие кусочки руками рвётся или цветная бумага, или листки из журналов, затем из обрывков делается коллаж.
- Каждый день недели назвать «своим цветом». Например, понедельник – красный, вторник – оранжевый, среда – желтый и т.д. по цветам радуги. Каждый день надевать одежду или какую-то деталь одежды определенного цвета, попробовать найти продукты такого цвета, или время от времени кричать – например, «красный» – и нужно быстро дотронуться до предмета этого цвета.
2. Вербальный канал:
- Учить каждый день одно новое слово на иностранном языке. Из этого же слова, написанного много раз – можно сделать рисунок.
- Из букв одного слова составлять другие слова. Например, из букв слова трансформатор можно придумать: торт, трон, март, рот, форма, фарт.
- Игра «телеграмма». На каждую букву загаданного слова придумать слово так, чтобы получилось предложение. Например, СЛОН – суровый лекарь открывает нашатырь.
- Петь
- Говорить скороговорки
- Мы с дочкой играем в «угадай предмет», задавая вопросы, на которые можно ответить только «да» или «нет».
3. Тактильный:
- Игры с кинетическим песком (у нас есть “раскопки динозавров – промышленная игра с формочками – динозавров, раньше дочка играла в пасочки, сейчас – я прячу в песок “сокровища”, дитё откапывает).
- Подносы с крупами, в которых можно писать, рисовать, прятать предметы (даже детям 8-9 лет это нравится).
- Игры с водой. Например, запускать кораблики по воде, перемещать их дыханием.
- Домашние бассейны с шариками.
- Узнавать предметы наощупь
4. Аудиальный:
- Слушать тишину.
- Закрыть глаза и различить, как можно больше звуков.
- Написать букву «р» – в строку от совсем маленькой до огромной. А в другой строке от огромной до маленькой. Просить ребёнка, чтоб произносил звук, повышая громкость. Чем меньше буква, тем тише голос.
- С закрытыми глазами угадывать, по какому предмету ударили (ложкой, карандашом…)
5. Пространственное восприятие, концентрация, 3D (такие игры стимулируют и развитие долей мозга, связанных с математическими способностями, критическим мышлением)
- Змейка.
- Магнитный конструктор.
- Мозайки, которые потом можно проглаживать утюгом и получаются подставки под чашки.
- Оригами.
- Джанга.
- Микадо (можно вместо промышленных «палочек» использовать карандаши, ложки…)
- Шашки, шахматы, домино.
- Пазлы.
- Можно учить детей пришивать пуговицы, вышивать, вязать, плести макраме.
- Запускаем волчки, наблюдаем за их кружением.
- Домашний квест,поиски сокровищ.
- Перемещаться по комнате с закрытыми глазами, ориентируясь только на команды партнера по игре.
6.«Оральный праксис» и «игры с дыханием»:
- Мыльные пузыри.
- Аэробол – дуем на обертки из-под конфет.
- Задуваем свечи.
- Стараться поддерживать в воздухе лёгкий предмет, например, перо.
- Вместе петь.
- Через широкие коктейльные трубочки дуть на шарик из бумаги – попадать им в «цель».
7. «Социальные игры»:
- Ролевые игры с куклами и игрушками, домашний театр.
- Теневой театр.
- Можно вместе заниматься кулинарией, играть в ресторан (это здорово помогает, когда нужно быстро приготовить обед, усадить ребёнка за рисованием меню…)
- Варить вместе шоколад.
- Делать мини-спектакли, записывать их на камеру телефона.
- «Встретить» детей с друзьями – в zoom, чате Вайбера и т.д.
- Оркестр (инструменты – все, что издаёт звук в доме).
8. Движение:
- Твистер.
- Пальчиковый твистер.
- Прыжки на шаре-прыгунке.
- Прятки.
- Битва подушками.
- Битва шариками.
- Когда мы ограниченны в движении – дочка особенно любит настольный (накроватный 🙂 футбол.
- Мы часто с дочкой танцуем «разное настроение». (Если совсем мало места, можно ниткой выложить границы «танцпола» и ввести дополнительное правило – за них не выходить).
Важно помнить, что дети до 6 лет стремятся играть в «эгоцентрические» игры – по своим правилам. Но предлагая им игру с установленными правилами, родители готовят их ко «взрослой жизни» со следованиям определенным нормам.
Фото: IStock
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