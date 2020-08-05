Что приготовить на ужин? Топ-5 полезных блюд
Что приготовить на ужин? Вопрос, который не дает покоя, особенно в теплый период года. Ведь каждая девушка хочет покрасоваться в открытой одежде и купальнике на пляже, а потому многие предпочитают вообще не ужинать. Но, как уверяют врачи и диетологи, ужин – необходимый и обязательный прием пищи, который пропускать нельзя. Главное – ужин должен быть правильным и легким. Именно поэтому мы подготовили для тебя рецепты, которые сохранят фигуру и будут невероятно простыми в приготовлении. Держи ТОП-5 блюд, которые можно приготовить на ужин.
Жареный лосось с салатом из рукколы и авокадо: рецепт приготовления пошагово
Все диетологи и врачи единодушно считают красную рыбу идеальной ужином. Она богата «здоровыми» жирами и Омега-3 жирными кислотами. Они помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. А если добавить легкий салат, получится сытный и полезный ужин.
Ингредиенты для приготовления жареного лосося с салатом из рукколы и авокадо:
филе лосося – 4 куска по 150 г
руккола – 1 упаковка
авокадо– 1 шт.
оливковое масло – 100 мл
сок лимона – 2 ст. л.
сыр пармезан – по вкусу
соль – по вкусу
перец – по вкусу
Как приготовить жареного лосося с салатом из рукколы и авокадо:
- Очисти кожуру стейка лосося от чешуи. Промой кусок под проточной водой и убери остатки воды бумажными полотенцами.
- Разогрей сковороду на среднем огне и добавь оливкового масла. Положи стейк лосося кожицей вниз, немного уменьшив огонь. Жарь рыбу 6 минут.
- Переходим к салату. Размешай в миске рукколу, лимонный сок, три столовые ложки оливкового масла и нарезанное кубиками авокадо. Посоли, поперчи и добавь тертый пармезан.
- Пришло время перевернуть лосось и поджарить его с другой стороны еще несколько минут.
- Перед подачей переложи рыбу на бумажное полотенце, чтобы оно впитало в себя лишнее масло. Приятного тебе аппетита!
Салат Цезарь с креветками: рецепт приготовления пошагово
Ингредиенты для приготовления салата Цезарь с креветками:
креветки – 300 г
листья салата – 200 г
помидоры черри – 8 шт.
яйца перепелиные (или куриные) – 4 шт.
огурец – 1 шт.
сыр пармезан – 20 г
Ингредиенты для соуса:
йогурт натуральный – 50 мл
желток отварной – 1 шт.
горчица дижонская – 1 чайная ложка
сок лимона – 1 чайная ложка
соль – по вкусу
Как приготовить салат Цезарь с креветками:
- Начнем приготовление с соуса. Для этого помести все ингредиенты в блендер и измельчи до однородности. Соус готов!
- Далее отвари креветки в подсоленной воде. Бросать креветки нужно в кипящую воду и варить не более трех минут.
- После этого измельчи салат, нарежь помидоры и огурцы.
- Отвари перепелиные яйца. Разрежь их на половинки.
- Все, что осталось, – это смешать ингредиенты, полить их соусом и добавить натертый пармезан.
Жаркое из тофу: рецепт приготовления пошагово
Это блюдо для ужина особенно понравится ценителям вегетарианской диеты. Жаркое из тофу полезна тем, что содержит много витаминов A и K, калия и микроэлементов. Они хорошо влияют на работу сердца, улучшают зрение и состояние костей.
Ингредиенты для приготовления жаркого из тофу:
тофу – 220 г
репчатый лук – 1/2 шт.
шампиньоны – 3 шт.
помидоры черри – 5 шт.
шпинат – 1 упаковка
соус чили – по вкусу
Как приготовить жаркое из тофу:
- Возьми небольшую сковородку и разогрейте ее на среднем огне.
- Помой и нарежь очищенные шампиньоны, затем кубиками нарежь лук и обжарь их на сковороде в течение 2-3 минут. Готовность можно будет определить, когда лук станет прозрачным, а грибы – мягкими.
- Затем добавь в сковородку нарезанный кусочками тофу. Тщательно все перемешай и жарь еще 2 минуты.
- Последними на сковородку запускай помидоры и шпинат, ведь им не нужно много времени на огне. Пожарь все еще 3-4 минуты. Затем добавь по вкусу соус чили. И блюдо можно подавать!
Тефтели с легким сыром: рецепт приготовления пошагово
Ингредиенты для приготовления тефтелей с легким сыром:
фарш куриный – 200-300 г
специи – по вкусу
соевый соус – 1 столовая ложка
кабачок – 1/2 шт.
морковь – 1/2 шт.
лук – 1/2 шт.
свежая зелень – пучок
легкий сыр – 30 г
Как приготовить тефтели с легким сыром:
- Вскипяти воду в кастрюле, предварительно добавив чайную ложку соли.
- Натри на мелкой терке овощи и мелко порежь лук. Смешай все ингредиенты, кроме сыра, до однородной массы.
- Слепи из готового куриного фарша шарики и положи в каждый кусочек сыра. Когда вода закипит, вари шарики под крышкой около 15 минут.
- Вынь тефтели из кастрюли и укрась их гарниром из овощей.
Жареная скумбрия с томатным миксом и киноа: рецепт приготовления пошагово
Ингредиенты для приготовления жареной скумбрии с киноа:
киноа – 300 г.
соль – по вкусу
лимон – 1/2 шт.
скумбрия – 4 шт.
черный молотый перец – по вкусу
молотый кориандр – 1 чайная ложка
оливковое масло – 3 столовые ложки
свежий розмарин – 2 веточки
чеснок – 2 зубчика
помидоры – 800 г
красный перец чили – 1 шт.
бальзамический уксус – 1 столовая ложка
обезжиренный йогурт – 2 столовые ложки
тертый хрен – 2 чайные ложки (с горкой)
свежий базилик – несколько веточек
Как приготовить жареную скумбрию с томатным миксом и киноа:
- Сначала приготовим киноа. Закипяти 2 стакана воды и брось в нее киноа. Добавь соли по вкусу, лимон и вари с закрытой крышкой, время от времени помешивая. Или воспользуйся пароваркой. В любом случае киноа будет готова минут через 20-30.
- Теперь переходим к рыбе. Сделай на каждой скумбрии поперечные надрезы с двух сторон, оставляя до кости примерно 2 см. Натри рыбу солью, черным перцем и молотым кориандром.
- Нагрей сковородку на среднем огне, добавь 1 столовую ложку оливкового масла. Выложи рыбу на сковородку, посыпав ее розмарином и измельченными зубчиками чеснока. Обжаривай с обеих сторон до появления золотистой корочки.
- Пришло время соуса. Смешай йогурт и хрен.
- Теперь можно собрать все в кучу и подавать ужин. Для этого нарежь томаты и выложи их на широкое блюдо. Сверху брось порезанный перец чили. Отожми киноа, заправь ее двумя столовыми ложками оливкового масла и одной столовой ложкой бальзамического уксуса. Выложи на тарелку рыбу. Наслаждайся!
Фото: IStock
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