Домашний лимонад – это спасение в летний зной. Но при всей простоте приготовления, напиток можно легко испортить, если не знать нескольких хитростей! В этом материале мы собрали всю необходимую информацию для тебя. И конечно, простой пошаговый рецепт домашнего лимонада.

Во-первых, существует несколько основ для лимонада: вода обычная, газированная или минеральная, и, конечно же, сок или даже смесь соков. Если ты любишь сладкие напитки, то подготовь подсластитель. Например, сахар, фруктовый сироп или тростниковый сахар.

Для вкуса чаще всего добавляют мяту, пряные травы, ягоды и фрукты. Эти ингредиенты придадут твоему лимонаду особую изюминку!

Делать напиток лучше всего в той емкости, в которой ты планируешь его подавать на стол. В идеале – это графин.

Простой пошаговый рецепт лимонада с корицей

Тебе понадобятся:

лимоны – 10 шт.

вода – 2 литра

сахар – 300-400 гр

корица – 1 палочка

Приступаем к приготовлению!

Сними с лимонов цедру – верхний слой кожуры. Разрежь фрукты пополам и выдави сок.

Вскипяти воду, добавь палочку корицы, цедру лимона, сахар и все тщательно перемешай.

Оставь смесь на полчаса настаиваться. Подожди пока остынет.

Процеди основу для лимонада, чтобы избавиться от ненужных компонентов.

Добавь лимонный сок и перемешай.

Подавай напиток в графине со льдом!

Приятного аппетита!

Фото: IStock

Еще рецептов:

Готовим гаспачо! Рецепт от ведущей «Ревизора» Юлии Панковой

Китайское жареное молоко: рецепт приготовления пошагово