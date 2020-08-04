Мы часто встречаем авокадо на полках продуктовых магазинов и в составе ресторанных блюд, но как легко и быстро почистить этот фрукт, знает далеко не каждый. Мы предлагаем тебе сразу два способа очистки авокадо, которые займут не более пяти минут

Прежде чем рассказать о способах очистки, давай разберемся, на что следует обратить внимание при выборе авокадо. Если плод уже зрелый, при нажатии авокадо будет немного мягким. Недозрелый авокадо более твердый, однако он легко может достигнуть мягкости через пару дней хранения при комнатной температуре. Как правило, созревший фрукт имеет потрясающий ореховый вкус и нежную, слегка маслянистую консистенцию. Выбирая авокадо, также обрати внимание и на то, чтобы кожура была без трещин, пятен и повреждений. Так шансы выбрать невкусное авокадо будут значительно меньше.

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Чтобы быстро почистить авокадо, тебе понадобится острый нож, разделочная доска и чайная ложка. Первый способ предполагает нарезку авокадо пластинками. Промой плод под водой и просуши с помощью кухонной салфетки. Аккуратно разрежь авокадо пополам, делая круговой надрез так, чтобы нож упирался в косточку. Далее прокрути одну из половинок на 90 градусов и отдели ее от косточки. Удалить косточку из второй половины можно, слегка поддев ее ножом или ложкой. Разрежь половины авокадо еще на две части и аккуратно сними кожуру. Получившиеся кусочки можно нарезать пластинками или соломкой.

Если ты хочешь нарезать авокадо кубиками, тогда не разрезай и не очищай его после того, как отделишь от косточки. Для получения кубиков порежь мякоть авокадо в виде сетки. Отдели порезаную мякоть от кожуры при помощи чайной ложки. Такой вариант очистки отлично подойдет для приготовления салатов.

Придерживаясь этих простых советов ты без труда сможешь почистить авокадо, приготовив из него новые кулинарные шедевры.

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