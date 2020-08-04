как сохранить загар полезные советы

Получить красивый ровный загар не всегда удается с первого раза. К тому же, длительное пребывание на солнце не очень полезно для здоровья. Как правильно загорать, чтобы быстро достичь желаемого оттенка кожи и сохранить его надолго? Мы собрали советы, которые помогут тебе оставаться «шоколадкой» долгие недели! Так что записывай!

Подготовка

Очень важно перед тем, как отправляться на пляж, подготовить кожу. Обязательно очисти ее с помощью скраба за несколько часов до выхода из дому. После пиллинга загар ложится ровнее и крепче «цепляется». После очищения кожи обязательно нанеси увлажняющий крем, масло или лосьон.

Фреш

Не зря говорят, что «Человек – это то, что он ест». Если ты хочешь, чтобы загар как можно быстрее «прилип» к тебе, каждый день выпивай стакан свежего морковного сока. В этом овоще содержится витамин бета-каротин, который усиливает интенсивность загара, и при этом отражает агрессивные солнечные лучи, не позволяя им проникать в глубинные слои кожи.

Для загара

Сегодня в магазинах можно найти множество средств, усиливающих загар, и при этом защищающих кожу от негативного воздействия солнечных лучей. Выбирая масло, лосьон или крем для загара, обязательно обрати внимание на надпись на этикетке. На ней обязательно должны быть указаны SPF-фильтры. Интенсивность их выбирай в зависимости от своего типа кожи: чем выше маркировка SPF-фильтра, тем выше степень защиты от солнца.

В тени

Как бы это сейчас странно не прозвучало, но загорать лучше всего в тени. Да, кажется, что жарясь под прямыми солнечными лучами, можно загореть намного быстрее, нежели в прохладном теньке, но это не так. После чересчур интенсивного воздействия солнечных лучей кожа «захочет избавиться» от загорелых клеток, и начнет шелушиться. А это ведь совсем не то, чего мы добивались, правда?

После загара

Обязательно запасись средствами «после загара». Они выступают «закрепителями» и «охладителями» в некоторых случаях. Выбирай кремы или лосьоны с содержанием пантенола – он успокоит покрасневшие участки кожи, и меланина – он поможет загару дольше продержаться. Наносить эти средства нужно перед уходом с пляжа, и потом – после прохладного душа. Ни в коем случае не три тело мочалкой, ты можешь повредить кожу, которая после солнечных ванн особо чувствительна.

И напоследок, запомни, что если ты хочешь сохранить загар надолго, тебе придется отказаться от походов в баню и сауну, от жестких мочалок, от гелей для душа с содержание отбеливающих компонентов (огуречный и лимонный сок, молоко, зверобой и т.д.), от скрабов и очищающих масок, которые снимают верхних слой кожи.

И еще один маленький лайхак: принимая ванну, добавь в нее несколько чашек крепко заверенного чая или кофе – это поможет удержать загар!

Фото: IStock

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