Рецепт диетического ягодного чизкейка: вкусно и без лишних калорий
Многие девушки ограничивают сладкое летом, чтобы досрочно не закончить пляжный сезон. Но для сладкоежек есть выход – низкокалорийный чизкейк с ягодами. Это вкусно и даже полезно. В рецепте – овсяное печенье, низкокалорийный сыр и сезонные ягоды и фрукты. От такого чизкейка лишние сантиметры на талии точно не появятся.
Рецепт диетического ягодного чизкейка
Тебе понадобится:
- Овсяное печение на фруктозе – 120 г;
- Фруктоза – 2 ст. л;
- Яичные белки – 10 шт;
- Низкокалорийный творог – 600 г;
- Ягоды (черника, малина, клубника, вишня) – 400 г;
- Яйца – 1 шт.
- Листочки мяты.
Приступаем к приготовлению!
Мелко поломай овсяное печенье (можно размельчить в блендере). Взбей яйцо до пышной пены и смешай с крошкой из печенья. Затем выложи получившуюся массу на противень, застеленный пекарской бумагой, и выпекай корж в течение 10-15 минут.
Нежирный творог перемешай с ягодами и фруктозой. Все яичные белки (они должны быть охлажденными!) взбей миксером в крепкую пену и, постоянно помешивая, добавь в творожную массу. Получилось нежное суфле. Теперь его нужно аккуратно переложить на уже выпеченный корж. Впереди завершающим фаза – выпекание. 25 минут в духовке и все готово. Оставь чизкейк остывать. А перед подачей укрась листиками мяты. Приятного аппетита!
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