Новый каналG.spaceЛАЙФХАКИРецепт диетического ягодного чизкейка: вкусно и без лишних калорий

Рецепт диетического ягодного чизкейка: вкусно и без лишних калорий

диетический чизкейк

Многие девушки ограничивают сладкое летом, чтобы досрочно не закончить пляжный сезон. Но для сладкоежек есть выход – низкокалорийный чизкейк с ягодами. Это вкусно и даже полезно. В рецепте – овсяное печенье, низкокалорийный сыр и сезонные ягоды и фрукты. От такого чизкейка лишние сантиметры на талии точно не появятся.

Рецепт диетического ягодного чизкейка

Тебе понадобится:

  • Овсяное печение на фруктозе – 120 г;
  • Фруктоза – 2 ст. л;
  • Яичные белки – 10 шт;
  • Низкокалорийный творог – 600 г;
  • Ягоды (черника, малина, клубника, вишня) – 400 г;
  • Яйца – 1 шт.
  • Листочки мяты.

рецепт чизкейка с ягодами

Приступаем к приготовлению!

Мелко поломай овсяное печенье (можно размельчить в блендере). Взбей яйцо до пышной пены и смешай с крошкой из печенья. Затем выложи получившуюся массу на противень,  застеленный пекарской бумагой, и выпекай корж в течение 10-15 минут.

Нежирный творог перемешай с ягодами и фруктозой. Все яичные белки (они должны быть охлажденными!) взбей миксером в крепкую пену и, постоянно помешивая, добавь в творожную массу. Получилось нежное суфле. Теперь его нужно аккуратно переложить на уже выпеченный корж. Впереди завершающим фаза – выпекание. 25 минут в духовке и все готово. Оставь чизкейк остывать. А перед подачей укрась листиками мяты. Приятного аппетита!

диетический чизкейк с ягодами рецепт

Фото – iStock

Больше рецептов:

Простые и недорогие рецепты десертов на каждый день

Вкусная выпечка с клубникой: простые рецепты

Безалкогольные коктейли: ТОП-5 вкусных рецептов

gspace правильное питание рецепт