Многие девушки ограничивают сладкое летом, чтобы досрочно не закончить пляжный сезон. Но для сладкоежек есть выход – низкокалорийный чизкейк с ягодами. Это вкусно и даже полезно. В рецепте – овсяное печенье, низкокалорийный сыр и сезонные ягоды и фрукты. От такого чизкейка лишние сантиметры на талии точно не появятся.

Рецепт диетического ягодного чизкейка

Тебе понадобится:

Овсяное печение на фруктозе – 120 г;

Фруктоза – 2 ст. л;

Яичные белки – 10 шт;

Низкокалорийный творог – 600 г;

Ягоды (черника, малина, клубника, вишня) – 400 г;

Яйца – 1 шт.

Листочки мяты.

Приступаем к приготовлению!

Мелко поломай овсяное печенье (можно размельчить в блендере). Взбей яйцо до пышной пены и смешай с крошкой из печенья. Затем выложи получившуюся массу на противень, застеленный пекарской бумагой, и выпекай корж в течение 10-15 минут.

Нежирный творог перемешай с ягодами и фруктозой. Все яичные белки (они должны быть охлажденными!) взбей миксером в крепкую пену и, постоянно помешивая, добавь в творожную массу. Получилось нежное суфле. Теперь его нужно аккуратно переложить на уже выпеченный корж. Впереди завершающим фаза – выпекание. 25 минут в духовке и все готово. Оставь чизкейк остывать. А перед подачей укрась листиками мяты. Приятного аппетита!

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