Собрать чемодан в поездку – та еще задача. Порой это превращается в настоящую проблему. Чтобы избежать стресса перед путешествием, подойти к сбору вещей со всей тщательностью. Постарайся собрать все хотя бы за день до отъезда. А чтобы поездка прошла легко, прочти несколько лайфхаков, как правильно собирать чемодан.

Бирка

Обязательно обзаведись биркой для чемодана! Это поможет тебе легко узнать свой багаж на ленте, а в случае потери имя и номер телефона, указанные на ярлычке, гарантируют тебе быстрый возврат твоих вещей. Плюс, симпатичная бирка придаст твоему чемоданчику оригинальности!

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Список

Помнишь, собирая тебя в лагерь, родители составляли список вещей, которые паковали в твою сумку? Это очень важно! Потому что, во-первых, так намного проще увидеть, сколько лишних вещей ты планируешь взять с собой, а во-вторых, когда ты будешь возвращаться домой, ничего не забудешь в гостинице!

Ручная кладь

Маленькая сумочка, которую ты всегда будешь носить с собой – незаменимый спутник в любой поездке! Кроме косметики и расчески, положи в нее липкую щетку для одежды, нитки с иголкой и губку для обуви, мало ли какие сюрпризы могут ждать тебя в дороге.

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Пакуем!

Одежду постарайся свернуть рулонами: так они не помнутся, и займут намного меньше места! Тяжелые вещи клади вниз чемодана или сумки, легкие – сверху. Выбирай в дорогу обувь, которая заняла бы в багаже больше всего места, например, кроссовки. На пояс повяжи куртку, чтобы в любой момент можно было ее накинуть, да и места в чемодане она тоже заняла бы немало!

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Что взять с собой?

Выбирая вещи в дорогу, важно понимать, какие из них ты точно не оденешь! Часто рука тянется к застиранному топу или уютному свитшоту просто потому, что они любимые. Но ты же сама понимаешь, что на отдыхе вряд ли наденешь подобное, поэтому смело оставляй их дома. Постарайся выбрать вещи, которые легко между собой комбинируются: две футболки базовых цветов избавят тебя от необходимости везти половину гардероба. При выборе вечернего наряда важным критерием должен стать материал: отдавай предпочтение платьям, которые не мнутся!

Следуя этим простым правилам, ты отправишься в поездку с легким чемоданом и спокойной душой: теперь ты готовая к любым приключениям!

Фото: IStock