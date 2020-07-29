Последний месяц лета позволит жителям Украины чуть больше отдохнуть. Выходные в августе традиционно будут на один день больше, чем в июле. Ведь 24 числа страна празднует День Независимости. В 2020 году он припадает на понедельник, а значит дополнительные выходные на День Независимости – это суббота, воскресенье и понедельник, с 22 по 24 августа. У всех появится отличная возможность посетить праздничные мероприятия, рвануть с близкими или друзьями исследовать красочные уголки страны или выбраться на природу, ярко проводив лето.

Всего в августе 31 день, из которых 20 рабочих и 11 выходных. Выходные в августе – 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 24, 29 30.

Календарь праздничных дней августа

2 августа – День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

8 августа – День войск связи Вооруженных Сил Украины, Международный день кошек, Международный день офтальмологии, День альпиниста.

9 августа – День строителя, День работников ветеринарной медицины.

12 августа – Международный день молодежи.

13 августа – Международный день левши.

15 августа – День археолога.

19 августа – Всемирный день гуманитарной помощи.

23 августа – День Государственного Флага Украины.

24 августа – День Независимости Украины.

29 августа – День дальнобойщика.

30 августа – День шахтера.

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