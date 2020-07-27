2020 год – год Белой Металлической Крысы. Это животное готовит, по словам астрологов, много перемен для всех знаков. Читай наш китайский гороскоп на 2020 год по году рождения и узнай, к чему готовиться и каких сюрпризов стоит ожидать от хвостатой хозяйки года.

Надеемся, что наш китайский гороскоп на 2020 год по знакам зодиака и году рождения направит ваши мысли и планы в нужном направлении, и Белая Металлическая Крыса будет к вам благосклонна!

Восточный гороскоп на 2020 для тех, кто родился в год Крысы (1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)

Это ваш год, друзья! Все 366 дней (помните, год-то високосный!) вам будет сопутствовать удача: Крыса рьяно оберегает своих сородичей и старается всеми силами им помочь. Так что не бойтесь планировать то, что давно хотели, но никак не решались: поездки в дальние страны, смену работы, рождение ребенка и т.д. Белая Крыса поддержит любое ваше решение, и будьте уверены – всё получится. Но не забывайте, что если разозлить это животное, оно покажет все свои острые зубки, так что не ленитесь – лень Крыса на дух не переносит!

Восточный гороскоп на 2020 для тех, кто родился в год Быка (1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

Бык большое животное, и Крыса его слегка опасается – вдруг не заметит и раздавит! Поэтому вам хозяйку года придется приручить: все ваши желания исполнятся, и все удастся, если идти к своей цели маленькими аккуратными шажками. Не ждите получить всё и сразу, но, если вы будете постепенными, осторожными, внимательными к своим словам и поступкам, Крыса признает в вас верного друга и поможет во всех сферах! И пусть вашим девизом в 2020 году будет цитата Лао Дзы: «Путь в тысячу миль начинается с одного-единственного маленького шага».

Восточный гороскоп на 2020 для тех, кто родился в год Тигра (1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Для вас, Тигры, 2020 год будет, как американские горки: приятные сюрпризы будут сменяться не очень радостными событиями, но после них вы обязательно получите заслуженную награду. Так что не расстраивайтесь! Крысы с Тиграми обычно в природе редко пересекаются, поэтому хозяйка года относиться к вам совершенно нейтрально. И это значит, что всё только в ваших руках: будете стараться – всё пойдет в гору, а опустите руки и начнете ныть, ничего не получится. Если вы давно подумываете о том, чтобы сменить работу, отложите это до осени: в сентябре-октябре вы получите очень интересное предложение! А вот здоровью стоит уделить особое внимание, у Тигрят в 2020 году самое слабое место – это горло. Так что обязательно носите шарфы.

Восточный гороскоп на 2020 для тех, кто родился в год Кролика (Кота) (1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

В 2020 году всех Кроликов (Котов) ждет много нового – новые знакомства, новые карьерные свершения, новые страны… Крысе почему-то очень полюбился этот знак, так что весь год она будет верным покровителем. Возможно, (только тс-с-с-с!) вы даже переедете в другую страну на ПМЖ. Но только, если захотите, конечно! С финансовой точки зрения 2020 год тоже очень удачный, вы моментами даже не будете понимать, откуда внезапно пришла прибыль. Но не стремитесь всё быстренько потратить: астрологи прогнозируют Кроликам (Котам) прибавление в семье. Так что начните откладывать денежку, вам точно она очень скоро пригодится! Для одиноких Кроликов (Котов) лето 2020-го станет переломным: у вас есть все шансы, наконец, встретить свою вторую половинку. Так что, дерзайте!

Восточный гороскоп на 2020 для тех, кто родился в год Дракона (1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Драконы, вам астрологи советуют начать год с крутого путешествия: пришло время отдохнуть от работы и пополнить запас впечатлений! Лучше всего, конечно, отправиться в поездку с любимым человеком, но, если на данном этапе такого нет – не расстраивайтесь, берите с собой друзей. Поверьте, это путешествие вы будете вспоминать еще долго.

На работе будьте инициативными, но все делайте в открытую – Белая Крыса не любит нечестной игры. Всегда говорите правду и руководству, и подчиненным, и тогда во второй половине года вас ждет большой шаг по карьерной лестнице!

Восточный гороскоп на 2020 для тех, кто родился в год Змеи (1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Змеям в 2020 году стоит как можно больше внимания уделять родным! Ваша семья настолько привыкла, что вы постоянно на работе и в запаре, что могут побояться вас беспокоить своими проблемами. Так что карьера карьерой, а родные люди – на первом месте! А вот о финансах беспокоиться не придется: Крыса радостно поделится с вами своими сокровищами. Но с одним условием: если вы не будете торопить события. Все делайте постепенно, методично идите к своим целям, и уже летом исполнится одно из самых заветных желаний!

Восточный гороскоп на 2020 для тех, кто родился в год Лошади (1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Для людей, рожденных в год Лошади, 2020-й станет годом релакса. Время собирать награды, которые вы заслужили своим упорным трудом. Весной вам может поступить интересное и очень выгодное предложение, и перед тем как принять решение, хорошенько подумайте – вы не прогадаете в любом случае, но важно понять, где будет комфортнее! В отношениях с партнером тоже пора получить всё, что вы заслужили: расскажите, наконец, любимому откровенно, о чем вы мечтаете. Обычно вы стесняетесь это делать, но в 2020 году забудьте про смущение и недоговорки: чем честнее вы будете, тем больше выиграете в итоге! В общем, готовьтесь к хорошему, год Белой Металлический Крысы будет для вас ну очень удачным!

Восточный гороскоп на 2020 для тех, кто родился в год Козы (Овцы) (1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

На вас сразу после Нового года (а по восточному календарю это 25 января!) навалится куча работы, причем не всегда именно вашей. Однако астрологи советуют отнестись ко всем задачам с особой серьезностью: если вы выполните все качественно, появится большой шанс на повышение! Выдохнуть и отдохнуть у вас появится возможность весной. Обязательно отправляйтесь в путешествие: новые впечатления надолго станут вашим источником вдохновения! В личной жизни у Коз (Овец), у которых есть пара, особых перемен не предвидится, а вот одиночкам стоит присмотреться к людям, которые рядом. Кое-кто давно хочет пригласить вас на свидание, но никак не решается! Может, вы первыми проявите инициативу? Крыса это одобрит!

Восточный гороскоп на 2020 для тех, кто родился в год Обезьяны (1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Для активных Обезьянок новый год станет очень плодотворным, если они научаться принимать решения взвешено, а не руководствуясь эмоциями. Если вы давно планируете покупку недвижимости, сделать это лучше всего весной 2020, сделка пройдет крайне успешно! И даже если вам придется потратить немного больше, чем вы планировали, не сомневайтесь – летом вас ожидают приятные бонусы на работе. Начальство, наконец, оценит ваш труд по достоинству! Если вы, конечно, будете трудиться.

Астрологи сулят вам пополнение в семье, и даже если вы пока детьми обзаводиться не планируете, они точно появятся у ваших близких родственников.

В личной жизни – полный аншлаг, будут и свидания, и поцелуи под луной, и совместные путешествия, и даже (возможно!) свадьба. Как далеко зайдут ваши отношения в этом году, Крыса поручила решать вам самим.

Восточный гороскоп на 2020 для тех, кто родился в год Петуха (1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Для Петухов 2020 год станет годом новых возможностей в карьере, главное – четко понять, чем вы хотите заниматься. Пришло время уйти с нелюбимой работы, сменить неинтересную специальность или просто открыть дело, о котором вы так давно мечтали. Активно займитесь саморазвитием: запишитесь на курсы, тренинги, посещайте мастер-классы: в 2020 году каждая капля полученной информации вам очень пригодится.

На любовном фронте всё будет гладко, только обязательно прислушивайтесь к своему партнеру: во-первых, он вам желает только добра, а во-вторых, в некоторых вопросах разбирается лучше вас, правда же? Весной идеальное время для романтического путешествия в экзотические страны: не стоит откладывать, у вас впереди важные перемены!

Восточный гороскоп на 2020 для тех, кто родился в год Собаки (1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982)

Собакам в 2020 году Белая Крыса принесет стабильность во всех сферах. На работе практически весь год все дела будут решаться быстро и легко, а начальство отметит ваши успехи и порадует приятными бонусами. В финансовых вопросах тоже не будет напряга, вы даже сможете позволить себе, наконец, большую покупку (квартиру, машину…), но обязательно заручитесь поддержкой проверенных юристов. В 2020 году у Собак велика вероятность попасть в аферу.

В отношениях постарайтесь быть терпимее, вы слишком легко «взрываетесь!». И если научитесь держать себя в руках, год для вашей пары пройдет гладко и очень романтично. Вполне возможно, вы даже примете важное для вашего совместного будущего решение, которое до сих пор даже не решались обсуждать!

Восточный гороскоп на 2020 для тех, кто родился в год Свиньи (1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Для Свинок главная задача на 2020 год – не стрессовать! Год не будет очень легким, ничего не упадет на вас с неба. Всё придется зарабатывать, поэтому готовьтесь работать много. Но четко поставьте себе рамки: сколько времени вы готовы уделить карьере, а сколько хотите оставить на себя и свою семью. И не нарушайте свои рамки, иначе рискуете расшатать нервную систему, которая в 2020 году будет у Свинок слабым местом. Берегите себя, балуйте себя и занимайтесь тем, что нравится. И любая работа будет в радость!

В 2020 году лучше повременить с крупными сделками и капиталовложениями, будьте очень внимательны, подписывая любые договора. И тогда все вопросы будут решаться в вашу пользу!

Фото: istock

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