Любовный гороскоп на июль для всех знаков зодиака раскроет тебе, каким будет второй месяц лета – романтичным или прагматичным? Стоит ли рассчитывать на крутые перемены в личной жизни или, наоборот, сосредоточиться на других сферах жизни? Что говорят звезды, читай прямо сейчас

Овен (21 марта – 20 апреля)

Настраивайтесь на новые любовные приключения! Впереди одиноких Овнов ждёт интересное знакомство, которое имеет все шансы перерасти в очень серьезный роман. А Овны, которые давно мечтают о том, что их отношения выйдут на новый уровень, наконец, получат то, чего желают. Главное, не торопить события – всё произойдет само собой, не спугните!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Вам пора подумать о небольшом релаксе вдвоем с любимым человеком. В последнее время вы взвалили на себя слишком много, так что пришло время отдохнуть и, наконец, обратить внимание на своего партнера. Пока он не сбежал, отодвинутый на второй план важными бытовыми и рабочими делами J. Устройте романтический ужин для двоих, сходить в СПА, сбегите от мегаполиса в один из комплексов отдыха в выходные. Просто проведите время вместе!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

В этом месяце романтика – не ваш конек, Близнецы, на вашем любовном фронте будет бушевать настоящая страсть. Вас просто смоет волной чувств, закружит в водовороте новой влюбленности, и главное – сохранить голову! Желание, страсть и притяжение – это, конечно, прекрасно, но убедитесь, что вам есть, о чем поговорить с человеком. И о чем помолчать.

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки, срочно пора приводить себя в порядок: звезды пророчат вам много свиданий в июле, а значит, нужно быть во всеоружии! Отложили тортики, запаслись фруктами, качаем попу, настраиваемся на позитив и впускаем в жизнь новых людей: кто-то из новых знакомых станет хорошим другом на долгие годы, а кто-то вполне может занять важное место в вашем сердце навсегда.

Лев (23 июля – 22 августа)

Вашим мечтам пора сбываться! Доставайте свой список желаний и вывешивайте его на видное место: вторая половина июля – время для воплощения всех ваших желаний. Конечно, само ничего не произойдет, придется поработать, но результат вас просто ошеломит: цели, которые вы ставили себе на года, получится реализовать намного быстрее, если запастись поддержкой любимого человека!

Дева (23 августа — 23 сентября)

Девы, включайте любимый трек, будем танцевать, ведь для вас июль станет одной большой вечеринкой! Готовьтесь мало спать, встречать рассветы в самых неожиданных местах, много смеяться и целоваться: середина лета будет очень счастливой и наполненной романтическими событиями. Главное – не зевайте, не ленитесь, не бойтесь выходить из зоны комфорта – за ее пределами вас ждёт много приятных сюрпризов!

Весы (24 сентября — 23 октября)

Хватит думать и все взвешивать, пора принимать решения и действовать. Уже треть лета позади, а вы так и не начали воплощать свои планы. Глядишь, так и лето пролетит, а вы останетесь с селфи в домашнем зеркале и синяками под глазами от сериальных ночей. Не надо так! Время, наконец, поддаться летнему сумасшествию, расслабиться, встретиться с друзьями, запустить стартап, о котором давно мечтаете, совершить покупку, которую откладывали. Пора, Весы, перестать сомневаться, всё у вас получится!

Скорпион (24 октября — 21 ноября)

Скорпиончики, вы чувствуете, как вас накрывает волной романтики? Ваш июль – это свидания до рассвета, полевые цветы во всех вазах дома, солнечные влюбленные селфи, брызги соленого моря на щеках и теплые объятия. Вы так давно мечтали влюбиться, вот оно – в июле вас настигнет то самое чувство, по которому вы так скучали. Готовьте розовые очки, ванильные цитаты и романтические мелодрамы – всё это вам точно пригодится очень скоро :).

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

У вас был такой насыщенный июнь, что в июле звёзды рекомендуют немного притормозить и осмотреться, куда вас занесло. Летняя беззаботность, конечно, подкупает и расслабляет, но если ей полностью поддаться, можно и вовсе потерять голову и забыть про существование реальной жизни, каких-то бытовых, скучных, но важных вопросов. Сделайте паузу, решите всё, что накопилось, и тогда в август сможете ворваться с новыми силами!

Козерог (22 декабря — 20 января)

Relax and take it easy! Вы стали искать подвох во всем, что вас окружает. Мир, конечно, не прост, но откуда столько недоверия, Козерожки? Так вы никогда не сможете начать отношения, о которых мечтаете, ведь даже человек, которому вы искренне симпатичны, не сможет подойти близко. Спрячьте колючки, улыбнитесь окружающим, рискните впустить в свою жизнь немного нового, и вот увидите, мир не рухнет, а вы точно станете немного счастливее!

Водолей (21 января — 18 февраля)

Вы стали чересчур требовательны к своему партнеру, пора немного успокоиться и сесть за стол обсуждений. Обсудите, что вас двоих беспокоит, что каждый из вас может сделать, чтобы второй чувствовал себя счастливым? Может, на вас так влияет жара, конечно, но ваша вспыльчивость может испортить отношения, которыми вы так дорожите, поэтому каждый раз, когда захотите выплеснуть эмоции на близкого человека, сто раз подумайте: его терпение тоже не железное!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбки, в июле вам нужно делать то, что вы больше всего любите – расслабиться и просто плыть по течению. Оно принесет вас именно туда, куда нужно! Одно важное замечание: не наломайте дров по дороге и не хватайтесь за все, что попадается в пути, дождитесь финишной черты – за ней вас ждёт награда, о которой вы так давно мечтали!

Фото: IStock

