Выбор парфюма – очень ответственная процедура, ведь нужно подобрать аромат, который будет лучшим образом отображать твое внутреннее “Я”. Знаете, как отличить оригинальные духи от подделки? Чтобы уберечь тебя от обмана, мы собрали несколько советов, которые помогут сделать правильный выбор!

Упаковка. Первое, с чего тебе стоит начать ревизию при покупке парфюмерии – это упаковка. Коробочку с оригинальным парфюмом покрывает плотно натянутый целлофан, который не морщится, не выпирает и не образует складок. Полиэтиленовая упаковка поддельных духов часто сидит хуже. Шов на упаковке не должен быть шире 5 мм, иметь неровности и содержать клей. В оригинале он будет идеально ровным.

Обрати внимание! Clinique, Davidoff не используют полиэтилен. В некоторых духах Hugo Boss и Lacoste тоже нет пленки.

Информация на упаковке. На оригиналах всегда мелким шрифтом отмечена дата изготовления аромата, срок годности и состав продукта. А вот для подделки такую информацию зачастую считают совершенно лишней. Кроме того, на упаковке должны быть: категория парфюма (духи, парфюмированная вода, туалетная вода), назначение (для женщин, для мужчин), страна-производитель (made in…).

Картон внутри коробки. В оригинальной парфюмерии есть картонный или пластиковый «каркас» внутри упаковки для фиксации флакона. Смотри также, чтобы картон был белым, а не сероватым. Производители подделок на нём экономят, так что если флакон в коробке болтается, то это, скорее всего, «фейк».

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Штрих-код. Далее смотри на штрих-код: он должен совпадать со штрих-кодом страны, в которой произведены духи. Итак, тебе будет полезно узнать первые цифры штрих-кодов основных стран-производителей: Франция – 30-37, Италия – 80-83, Великобритания – 50, Германия – 400-440, Испания – 84, США и Канада – 00-09.

Серийный номер партии. На дне настоящего флакона всегда есть тонкая прозрачная наклейка, там же – серийный номер партии. В зависимости от бренда, он может состоять из нескольких цифр или из цифр и букв. Такой же номер должен стоять на картонной упаковке. У оригинальных духов эти цифры всегда совпадают.

Флакон и цвет духов. Обрати внимание на то, что на оригинальном флаконе НЕТ потёков, неровностей стекла, дефектов отливки, изменений цвета, пузырьков в стекле. Плохо прилегающая или слишком легкая крышечка – еще один признак неоригинальности. Производители оригиналов делают крышечки из качественного пластика. Известные марки чаще всего изготавливают духи бледных оттенков, без большого количества красителей. Яркий, «химический» цвет жидкости говорит о том, что, скорее всего, перед тобой подделка.

Тест на оригинальность – слегка взболтай парфюм, в подделке будут образовыватьсякрупные пузыри.

Спрей или распылитель. Первые два нажатия на спрей должны быть холостыми – без разбрызгивания духов, потому что после сборки из помпы выходит заводской воздух. Если ты видишь, что трубочка помпы не помещается во флаконе, изгибаясь на дне – это определенно признак подделки.

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Аромат. Ну, наконец-то! Вот то, для чего мы все это затеяли. Определить оригинальность аромата сложнее всего. Тут мы (непрофессионалы) можем ориентироваться только на критерий «нравится-не нравится».

Любой современный качественный аромат состоит из многих ингредиентов: от 40 до 1000 и даже больше. Парфюмерная композиция подделок ограничивается 5-10 компонентами – в палитре только верхние и, реже, средние ноты. Если ты перестала чувствовать запах через 20–60 минут после нанесения, так как обоняние могло адаптироваться и «отфильтровать» постоянный аромат, обязательно спроси у окружающих, продолжают ли звучать ноты духов. У подделок нередко выражена «нота спирта».

Цена. Это, конечно, не самый надежный способ убедиться в подлинности продукта, но и сбрасывать со счетов его нельзя. Ты же наверняка примерно представляешь, сколько стоит желанный аромат? Абсолютно верно – элитная парфюмерия дорогая. А вот бешеная скидка или «суперакция» в магазине должна тебя насторожить: оригинальный парфюм не может стоить в 2-3 раза меньше своей реальной цены.

И в заключение. Почему же не стоит брать подделку, если тебе понравился аромат? Во-первых, просто не хочется быть обманутой. Во-вторых, большинство подделок полностью выветриваются в течение часа. И наконец, поддельные духи могут вызвать головную боль, головокружение и аллергию. Неужели ты для этого покупала флакончик?

Фото: IStock