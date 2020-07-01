Рецепт штруделя из яблок
Не существует в мире человека, который ни разу не пробовал яблочный штрудель! И так как наверняка от одной мысли об этой выпечке у тебя уже потекли слюнки, мы нашли простой пошаговый рецепт приготовления яблочного штруделя дома. Так что уже сегодня вечером ты сможешь побаловать себя и любимых изысканным десертом! Записывай, как приготовить яблочный штрудель!
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Для приготовления классического венского штруделя с яблоками, тебе понадобится:
- мука – 2 стакана
- растительное масло – 1/3 стакана
- вода – ½ стакана
- сливочное масло – 30 г
- яблоки – 2 штуки
- корица молотая
- сахарная пудра
- сахар по вкусу
- изюм, орехи – по желанию
Итак, список ингредиентов для яблочного штруделя собран, можно приступать к приготовлению!
Шаг 1
Слегка подогрей воду и аккуратно влей ее в муку, постоянно перемешивая. Добавь в тесто и растительное масло.
Шаг 2
Накрой миску полотенцем или плоской тарелочкой и отставь тесто доходить на полчаса.
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Шаг 3
Очисти яблоки, извлеки сердцевинку и нарежь мелкими кубиками. Добавляем к яблоку корицу, сахар, изюм и орехи, хорошенько перемешиваем.
Шаг 4
Тесто раскатай скалкой или стеклянной бутылкой максимально тонко. Чем тоньше будет – тем нежнее получится штрудель!
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Шаг 5
Аккуратно на тесто выложи начинку ровным слоем, отступив от каждого края 5-7 см. Скатай получившуюся «пиццу» в рулет.
Шаг 6
Противень смажь сливочным маслом и положи на него наш штрудель. Выпекай 40-50 минут при температуре 180 градусов. Готово!
Шаг 7
Перед подачей посыпь штрудель сахарной пудрой. Кстати, если хочешь, чтоб твой десерт получился ну совсем «ресторанным», выложи его на тарелку и добавь шарик пломбира. Он идеально дополнит блюдо! Приятного аппетита!
Фото: IStock