Что готовит на любовный гороскоп в разгар года Белой Металлической Крысы? Длиннохвостая хозяйка 2020 года – достаточно строптивая, но в то же время пугливая, и чтобы Крыса стала другом, придется ее приручать. Медленно и аккуратно! А это значит, что в новом году всем знакам зодиака нужно будет поработать над своими отношениями, но результат, который тебя ждёт, точно стоит любых усилий! Подробности ищи в нашем любовном гороскопе на 2020 год для всех знаков зодиака.

Овен (21 марта – 20 апреля)

В 2020 году Овнам море по колено! И это не случайно – у тебя будет мегаперспективный период. Ты сможешь покорить новые вершины, подняться по карьерной лестнице и даже прославиться! Но самое главное – не забывай контролировать свои эмоции, иначе есть риск «облажаться» и сойти с нужного направления. А вот в любви дела будут обстоять не так гладко, как в карьере. Звезды предсказывают возможный разрыв или же непростой период в отношениях. Но не слушай их и будь хитрее: возьми инициативу в собственные руки, позаботься о комфорте своей второй половинки и все будет отлично!

Телец (21.04 – 20.05)

Тельцы, признавайтесь, кому вы продали душу за такое везение в 2020? Ты окажешься обладателем самого настоящего любовного магнита. Причем притягивать он будет всех без исключения, даже прохожих! Поэтому рекомендуем воспользоваться возможностью и как можно чаще бывать в больших компаниях, ведь у тебя есть огромный шанс встретить свою половинку! Только не распыляйся на всех подряд и фильтруй собственное окружение, неприятных «сюрпризов» судьбы еще никто не отменял.

Близнецы (21.05 – 21.06)

Близнецы весь год будут летать, особенно на крыльях любви! Всё будет очень круто: и новые романы, и путешествия, но за этой эйфорией не забывай следить за своим языком. Любое лишнее слово может не только обидеть близких, но и навредить тебе самому. А вот для девушек у нас особенно хорошая новость: скоро вы НАКОНЕЦ-ТО сможете примерить свадебное платье. Так что будьте готовы попрощаться с одиночеством!

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, Крыса не будет потакать вашим капризам, поэтому запаситесь красками: придется разрисовывать 2020 год самостоятельно. Будет много возможностей, ключевую роль в которых сыграют именно твоя инициативность и внутренний стержень. В особенности это касается новых знакомств и карьерного роста. А еще новый год выступит в роли феи и будет исполнять твои желания, поэтому, если ты давно мечтаешь открыть собственный бизнес, то настало время действовать!

Лев (23.07 – 23.08)

В 2020 сентиментальность Львов все-таки одолеет! Да и неспроста, они же такие влюбчивые… Этот год проверит тебя на прочность и преданность. Жизнь закрутит-завертит, ты обзаведешься новыми знакомствами, которые в будущем решат твою судьбу. Главное, не забывай, что верность всегда на первом плане, поэтому лучше не зли Крысу необдуманными поступками и легкостью своего характера. И кстати, обрати внимание на карьеру, тут фортуна тебе подмигивает!

Дева (24.08 – 23.09)

Девы, в следующем году между клубом и годовым отчетом лучше выбирайте второе. Веселья и так будет очень много, а вот карьерные успехи окажутся прямо пропорциональными приложенным усилиям. Причем тут «либо пан, либо пропал» – действуй, иначе прогоришь. Крыса приветливо машет тебе хвостиком и говорит, что это будет время головокружительных историй под девизом «есть что вспомнить, но нечего детям рассказать». А вот ее величество Любовь наведается ближе к лету, так что будьте готовы окунуться в омут романтики с головой.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы, вы очаровательны, блистательны, сногсшибательны! Причем так думают абсолютно все окружающие. Именно с таким настроением вы должны покорять следующий год, иначе рискуете прослыть лузером. Удача будет идти по пятам в любых начинаниях, но ее важно не отпугнуть излишней самокритикой. Поэтому вместо негативных мыслей лучше присмотритесь к новым головным уборам, например… к короне. В 2020 она необходимый атрибут!

Скорпион (24.10 – 22.11)

А Скорпионам Крыса поможет, чем сможет. И в карьере, и в финансах, и даже в любви. Фортуна, конечно, на твоей стороне, но это не повод сидеть, сложа руки. Не жди, пока тебе повезёт, повышай ставки за счет собственных усилий, чтобы вытянуть из 2020 года максимум пользы. Лучше зарядись рабочим настроем и не упрямься, если Крыса предоставит возможность сменить должность или открыть новый бизнес. Твой звездный час настал!

Стрелец (23.11 – 21.12)

Уважаемые Стрельцы, пляшите! 2020 год обещает много сюрпризов. Только давайте на этот раз без излишней активности: так можно и отпугнуть хвостатую хозяйку года. Не забывайте, что всего должно быть в меру, особенно это касается финансовых вложений, так что лучше поберегите кошелек. А насчет любви… Она нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. За повседневной суетой не забывай иногда смотреть по сторонам, возможно, твоя вторая половинка давно рядом?

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги, Крыса сможет стать вашей лучшей подружкой, если не спугнете! Наконец то, о чем вы мечтаете, начнет сбываться. Вы в прямом смысле этого слова, «влипнете по уши», особенно – в любовь! Я уже молчу о карьерном продвижении, укреплении здоровья, повышении достатка и множестве полезных знакомств. Всё будет так круто, что ты взлетишь очень высоко, но непременно помни: небо – не потолок.

Водолей (21.01 – 20.02)

Водолеи, наденьте бронежилет и приготовьтесь взвалить всё на свои плечи. В следующем году придется знатно попотеть, особенно это касается финансов. Для достижения успеха тебе придется работать «за семерых». Главное – не опустить руки раньше времени, иначе все усилия будут насмарку. Зато в личной жизни не разглядеть ни облачка. Столько любви, как в следующем году, вы не то что до сих пор не ощущали, а даже представить себе не могли!

Рыбы (21.02 – 20.03)

Кто-кто, а Рыбы точно окажутся в списке любимчиков хозяйки нового года. Фортуна, как и Крыса, на твоей стороне, так что море любви и признания тебе обеспечено. Но есть и обратная сторона медали: не торопись принимать важные решения, не обдумав все детали. Особенно это касается отношений: не торопи события, и тогда любовь будет следовать по пятам!

Фото:IStock

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