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Как правильно мыть руки

Как правильно мыть руки

Как правильно мыть руки? Это вопрос, который сейчас беспокоит всех. Ведь один из самых простых методов защититься от коронавируса – это хорошо мыть руки с мылом и пользоваться дезинфицирующими средствами. Вот как нужно мыть руки, чтобы максимально очистить кожу:

1. Смочи руки теплой водой.
2. Нанеси на поверхность рук достаточное количество мыла.
3. Потри одну ладонь о другую.
4. Правой ладонью разотри тыльную поверхность левой руки, переплетая пальцы. То же самое повторите с другой рукой.
5. Потри одну ладонь о другую, переплетая пальцы.
6. Соединив пальцы, потри их тыльной стороной ладони другой руки.
7. Обязательно помой большие пальцы каждой руки. Для этого обхвата всей ладонью палец другой руки и круговыми движениями по три его.
8. Круговыми движениями вперед-назад по три ладони кончиками пальцев. Так ты очистишь пучки пальцев и ногти.
9. Тщательно сполосни руки водой и вытри их одноразовыми салфетками.

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Нужно помнить, что продолжительность процедуры – 40-60 секунд. Как правильно говорит Леся Никитюк, дезинфицировать ладони нужно после контакта с животными, прогулки на улице, пользования телефоном, перед едой  – любым контактом. А если такой возможности нет, обязательно используйте дезинфицирующие средства, содержащие хотя бы 70% спирта в своем составе.

Video: Как правильно мыть руки

Как правильно мыть руки? Как правильно пользоваться дезинфицирующим средством

Фото: IStock

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