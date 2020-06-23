Ведущая Нового канала поделилась прованским рецептом

В супермаркетах уже появились молоденькие кабачки. Они не слишком большие, тонкокожие и с мелкими семенами. Поэтому готовятся очень быстро. Ведущая программы «Ревизор» (Новый канал), кулинар Юлия Панкова рекомендует из таких овощей приготовить прованское запеканку. Девушка уверяет, что в этом рецепте кабачки сохранят свой нежный молочный аромат и деликатную текстуру.

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– А легкая сырная корочка добавит пикантный вкус, – говорит Юля. – Блюдо готовится быстро, и может стать легким завтраком.

Запеканка из кабачков: ингредиенты

150 мл – молока

2 шт. – молодых кабачков

3 шт. – куриных яиц

50 г – сыра пармезан

6 ст. л. – муки

½ пучка петрушки

6 ст. л. – оливкового масла

Соль и перец

Щепотка сушеного базилика

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Готовим запеканку из кабачков пошагово:

Духовку разогрейте до 200 градусов. Небольшую форму для запекания смажьте оливковым маслом. Кабачки нарежьте небольшими кубиками и выложите в форму. Петрушку мелко порубите. В небольшой миске с широкими краями взбейте яйца вилкой, добавьте молоко, щепотку базилика. Все перемешайте. Пармезан натрите на мелкой терке и добавьте в яично-молочную смесь. Посолите и поперчите. К оливковому маслу добавьте муку и размешайте до однородной массы. Залейте кабачки тестом. Равномерно распределите смесь по всей форме. Поставьте форму в духовку. Запекайте 45 минут.

Приятного аппетита!

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