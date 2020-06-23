Запеканка из кабачков: пошаговый рецепт от ведущей «Ревизора» Юлии Панковой
Ведущая Нового канала поделилась прованским рецептом
В супермаркетах уже появились молоденькие кабачки. Они не слишком большие, тонкокожие и с мелкими семенами. Поэтому готовятся очень быстро. Ведущая программы «Ревизор» (Новый канал), кулинар Юлия Панкова рекомендует из таких овощей приготовить прованское запеканку. Девушка уверяет, что в этом рецепте кабачки сохранят свой нежный молочный аромат и деликатную текстуру.
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– А легкая сырная корочка добавит пикантный вкус, – говорит Юля. – Блюдо готовится быстро, и может стать легким завтраком.
Запеканка из кабачков: ингредиенты
- 150 мл – молока
- 2 шт. – молодых кабачков
- 3 шт. – куриных яиц
- 50 г – сыра пармезан
- 6 ст. л. – муки
- ½ пучка петрушки
- 6 ст. л. – оливкового масла
- Соль и перец
- Щепотка сушеного базилика
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Готовим запеканку из кабачков пошагово:
- Духовку разогрейте до 200 градусов. Небольшую форму для запекания смажьте оливковым маслом. Кабачки нарежьте небольшими кубиками и выложите в форму.
- Петрушку мелко порубите. В небольшой миске с широкими краями взбейте яйца вилкой, добавьте молоко, щепотку базилика. Все перемешайте.
- Пармезан натрите на мелкой терке и добавьте в яично-молочную смесь. Посолите и поперчите. К оливковому маслу добавьте муку и размешайте до однородной массы.
- Залейте кабачки тестом. Равномерно распределите смесь по всей форме. Поставьте форму в духовку. Запекайте 45 минут.
Приятного аппетита!
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