Предупрежден – значит, вооружен! Наш китайский гороскоп на 2020 год по году рождения расскажет тебе, чего ждать от года Белой Металлической Крысы. Кроме того, на страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2020 и любовный гороскоп на 2020. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 22 по 28 июня для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня: Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня для знака Овен уверяет, что следующие семь дней будут способствовать новому потоку знаний. Тебя не будет покидать желание продолжить свое обучение. Стоит приложить максимум усилий для своего будущего. Добросовестно выполняй свои задачи и не принимай поспешных решений. Звезды подсказывают, что эта игра стоит свеч.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня: Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня для знака Телец говорит, что задуманное начинает воплощаться в жизнь. Не бойся рисковать, если это оправдано, и слушай свою интуицию. Однако благоразумно распоряжайся финансами. Звезды предостерегают от необдуманных покупок. Не спеши заполнять онлайн-корзинку девичьими слабостями.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня для знака Близнецы советует стать более активной. Не паси задних в личной жизни. Устрой романтический ужин при свечах и подбери подходящий плей-лист. Если твоя половинка не рядом, сделай онлайн-«романтик». Это идеальная неделя для откровенных разговоров и планирования совместного будущего.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня: Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня для знака Рак предупреждает о кардинальных переменах. Не переживай, если они будут незапланированными, и ты не будешь знать, куда идти. Верные друзья всегда открыты для поддержки, даже в три часа ночи. А еще – доверяй жизни. Она подготовила для тебя очень приятный сюрприз.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня: Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня для знака Лев советует не доходить до абсурда на карантине. Поставь на паузу все неприятные моменты и посмотри на них со стороны. Звезды гарантируют, что такой метод поможет взять в свои руки. Отнесись ответственно к своему здоровью. Не забывай мыть тщательно руки с мылом и дезинфицируй вещи.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня: Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня для знака Дева рекомендует вдохнуть полной грудью, собрать все силы и сконцентрироваться на работе. Возможно, тебе придется изменить свои планы. Будь осмотрительной в словах и поступках, есть риск столкнуться со сплетнями. На этой неделе звезды советуют быть готовым к неожиданному разговору с близким человеком.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня: Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня для знака Весы прогнозирует решение дела, которое долго занимало все твои мысли. Тебе нужно будет много общаться с людьми. Но не забывай о мерах безопасности на карантине! Все встречи проводи в онлайн-режиме. Звезды советуют в течение недели заняться спортом. Пробежки трусцой от дивана к холодильнику – не подходят. Время вспомнить все сохраненные YouTube-тренировки для дома!

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня для знака Скорпион подсказывает, что сейчас прекрасная возможность для воплощения самых безумных идей. Только не увлекайся сильно, держи все под контролем. Звезды говорят, что скоро появится человек, который развернет твою жизнь на все 180 градусов. Не проспи эту встречу и тщательно проверяй свои сообщения.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В гороскопе на неделю с 22 по 28 июня для знака Стрелец есть предупреждение: если не решишься проявить себя сейчас – уже никогда не найдешь в себе смелость. Будь более упорной и упрямой, когда речь идет о твоих интересы! У тебя все получится! Помни, смелые всегда имеют успех.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня: Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня для знака Козерог советует контролировать свои эмоции. Следующие семь дней могут стать испытанием на стойкость. Помни, что нервы не восстанавливаются. Поэтому сохраняй спокойствие и адекватно оценивай ситуацию. Главное – держать дистанцию и не открывать ленту Facebook.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня: Водолей (21 января – 18 февраля)

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня для знака Водолей советует уделить время родным. Если забудешь о близких, почувствуешь себя одинокой. Поэтому покажи свою любовь тем, кто по-настоящему заслуживает нее. И жди приятные новости. Кто-то готовит тебе сюрприз.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня для знака Рыбы говорит, что все в твоей жизни идет по плану. Твое счастье не зависит от внешних условий, оно зависит от того, что внутри! Финансовые вопросы и проблемы будут решаться очень легко. Не думай о глупостях и будь умницей.

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