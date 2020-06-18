Всего на выходных украинцы проведут треть месяца

В июне 2020 году нас ждут дополнительные выходные! Такая удовольствие выпала нам из-за праздника Троицы и Дня Конституции Украины. Украинцы будут иметь два дополнительных выходных понедельника.

Выходные на Троицу: 6, 7, 8 июня 2020 года.

Выходные на День Конституции Украины: 27, 28, 29 июня 2020.

Остальные выходные в июне 2020 – по плану, то есть мы будем отдыхать в субботу и воскресенье.

И хотя карантин уже начали ослаблять, не стоит забывать о симптомах коронавируса и мерах предотвращения болезни. Важно носить маску, надевать перчатки, тщательно мыть руки и пользоваться дезинфицирующими средствами для рук, содержащими от 70% спирта. А, по возможности, все-таки лучше оставаться дома.

Фото: IStock

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