Наверняка вы слышали, что можно приготовить шоколадный кекс в микроволновке. И мы нашли простой и быстрый рецепт этого блюда, которое сможет приготовить даже начинающая хозяйка!

Записывайте пошаговый рецепт шоколадного кекса в микроволновке.

Необходимые ингредиенты:

3 ст. л. сахара;

4 ст. л. муки;

2 ст. л. какао;

1 яйцо;

3 ст. л. молока (можно заменить нежирными сливками);

3 ст. л. растопленного сливочного или растительного масла.

Приступаем к приготовлению!

Рецепт шоколадного кекса в микроволновке. Шаг 1

Муку просеиваем через сито. Добавляем сахар, какао и тщательно перемешиваем.

Рецепт шоколадного кекса в микроволновке. Шаг 2

В отдельной посудине смешиваем яйцо, молоко и масло до однородности.

Рецепт шоколадного кекса в микроволновке. Шаг 3

К жидкой смеси всыпаем сухую, с сахаром и какао. Замешиваем тесто.

Рецепт шоколадного кекса в микроволновке. Шаг 4

Выкладываем тесто в смазанную маслом формочку. Она может быть любой – от обычной чашки до фигурной силиконовой.

Рецепт шоколадного кекса в микроволновке. Шаг 5

Выставляем в микроволновке максимальную мощность и выпекаем наш десерт 5-7 минут. Если вы выбрали большую форму – до 15 минут

Наш шоколадный кекс готов! Кстати, по вкусу вы можете добавить в тесто орехи, сухофрукты, кусочки шоколада – на что хватит фантазии! А перед подачей посыпьте кекс сахарной пудрой. Приятного аппетита!

Фото: istock

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