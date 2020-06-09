Выходные в июне 2020: как будем отдыхать на День Конституции?

Выходные в июне в 2020 году порадуют тех, кто мечтает о мини-отпуске летом. Троица подарила украинцам нерабочий понедельник, 8 июня. Но на этом приятные сюрпризы не заканчиваются. Ведь впереди государственный праздник – День Конституции. А значит, жителям Украины полагается дополнительный выходной.

Выходные на День Конституции 2020

28 июня, а в этом году это последнее воскресенье месяца, отмечается один из самых главных праздников Украины – День Конституции. Основной закон нашего государства был принят в 1996 году. Конституция имеет высшую юридическую силу и закрепляет государственное устройство, фиксирует принципы образования ветвей власти, определяет права и обязанности граждан.

Высокий статус этой даты подчеркивается не только праздничными мероприятиями, но и дополнительным днем отдыха. Поэтому выходные в июне в 2020 году растянуты с 27 по 29 июня включительно.

Интересные факты о Конституции Украины

Конституция Украины была принята через 5 лет после объявления ее независимости – 28 июня 1996 года. До этого момента использовалась Конституция УССР.

Новый документ готовился долго. В преддверии голосования депутаты Верховной рады работали практически сутки – 23 часа, и голосовали за каждую статью Конституции отдельно.

Основной закон страны состоит из преамбулы и 15 разделов, которые включают в себя 161 статью и 17 переходных положений. За время существования Конституции в ее текст вносились изменения семь раз.

Прародительницей европейских конституций стал договор авторства Гетьмана Филиппа Орлика. Он как Гетьман Войска Запорожского еще в 1710 году описал права и обязанности и Гетьмана, и членов Войска, очертил функции законодательной и исполнительной ветвей власти.

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