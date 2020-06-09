Предупрежден – значит, вооружен! Наш китайский гороскоп на 2020 год по году рождения расскажет тебе, чего ждать от года Белой Металлической Крысы. Кроме того, на страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2020 и любовный гороскоп на 2020. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 8 по 14 июня для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня: Овен (21 марта – 20 апреля)

Несмотря на то, что карантин уже немного слабеет, звезды советуют: оставайся дома! Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня для знака Овен говорит, что тебе стоит избегать контактов с людьми и побольше времени проводить в одиночестве. Тебе необходимо переосмыслить взгляды на жизнь и найти новый вектор развития.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня: Телец (21 апреля – 21 мая)

Профилактика заболеваний всегда лучше, чем их лечение. Повторяй себе это каждый раз, когда подумываешь подвергнуть себя риску. Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня для знака Телец прогнозирует вероятные проблемы со здоровьем. Это могут быть простуды или просто плохое самочувствие. Звезды рекомендуют пропить курс витаминов.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня для знака Близнецы гласит: наша самая большая сила – доброта и нежность нашего сердца. У тебя предостаточно этой силы, пользуйся ею! Если видишь, что кто-то нуждается в тебе, не проходи мимо. Протяни руку помощи, и тебе отплатят тем же!

Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня: Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня для знака Рак предупреждает: береги свое здоровье и нервную систему. Кто-то так и хочет досадить тебе, но ему это не удастся. Сохраняй спокойствие и уверенно занимайся своими делами. Звезды прогнозируют, что ты скоро получишь желаемый ответ, которую долго ждала.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня: Лев (23 июля – 22 августа)

Звезды обещают романтические приключения! Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня для знака Лев говорит, что скоро в твоем сердце зародится любовь. Даже несмотря на карантин! Да, все контакты с окружающими сейчас под запретом, но ведь интернет никто не отменял.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня: Дева (23 августа – 23 сентября)

На зависть всем! Согласно гороскопу на неделю с 8 по 14 июня для знака Дева, твои отношения со второй половинкой будут расцветать, несмотря на изоляцию. Кто-то ссорится, кто-то разводится, а у вас – полная гармония. Главное – не только слушать, но и слышать партнера!

Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня: Весы (24 сентября – 23 октября)

Твое второе имя – риск, но не сегодня! Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня для знака Весы советует не ввязываться в подозрительные махинации. Коллеги могут сообщить неожиданную новость, а сомнительные знакомые подкинут нежелательных хлопот. Однако у тебя есть место, где ты будешь счастливой и спокойной. И это место – рядом с любимым человеком. Он уже давно ждет от тебя смелого шага. Возможно, пришло время решиться?

Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Скажи «Нет» плохим привычкам! Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня для знака Скорпион рекомендует заняться собой. Звезды подсказывают начать понедельник именно с этого. Это идеальное время, чтобы заняться своим здоровьем. Посиди на водичке или прими контрастный душ. В ближайшем будущем твое тело поблагодарит тебя за эту королевскую заботу. Обращай внимание на нужды близких, возможно, кому-то из них нужна помощь. Если нет возможности увидеться с семьей, позвони им и поинтересуйся их делами.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Пришло время переосмыслить взгляды на жизнь. Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня гласит: каждое мгновенье жизни – еще одна возможность. Не забывай об этом! Даже если кажется, что вокруг идет наперекосяк, не расстраивайся. Значит, этот опыт тебе сейчас необходим.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня: Козерог (22 декабря – 20 января)

Период тебя ждет тот еще! Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня для знака Козерог гласит: скоро на тебя прольется дождь успеха. На любовном фронте произойдут приятные перемены, и любовь заполнит всю твою душу! Да и в профессиональной сфере ожидается взлет. Ты получишь перспективное предложение по работе. Новая должность – новые возможности. И это только начало!

Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня: Водолей (21 января – 18 февраля)

Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня для знака Водолей гласит, что все проблемы, которые окружали тебя ранее, найдут свое решение. Ты освободишься от ненужных переживаний, ощутишь облегчение. Как только это произойдет, жизнь станет в разы лучше.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня для знака Рыбы прогнозирует большие карьерные взлеты. На днях начальство вызовет тебя на ковер и сообщит новость, которую ты ждала годами. Тебя ждет повышение, и ты его заслужила. Гордись.

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